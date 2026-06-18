Dacă te-ai întrebat vreodată cum ar fi să fii regizor pentru o seară, acum ai ocazia să încerci. Trupa ImproȘtim îi invită pe sătmăreni la un spectacol de improvizație în care publicul nu este doar spectator, ci devine parte activă a reprezentației.

Evenimentul va avea loc la Teatrul de Nord – Trupa „Mihai Raicu”, iar promisiunea organizatorilor este una cât se poate de clară: o seară plină de râsete, surprize și momente care nu se vor repeta niciodată.

Un spectacol care se scrie pe loc

Spre deosebire de piesele clasice, teatrul de improvizație nu are un scenariu prestabilit. Tot ceea ce se întâmplă pe scenă este creat în timp real, pornind de la sugestiile venite din sală.

Spectatorii vor putea propune teme, personaje, locuri de desfășurare a acțiunii, titluri de povești sau chiar versuri care vor fi integrate în cântece improvizate.

Actorii vor transforma instantaneu aceste idei în scene pline de umor și creativitate, oferind un spectacol unic și imposibil de reprodus.

Cine urcă pe scenă

Distribuția este formată din improvizatori cunoscuți și apreciați în lumea teatrului de improvizație:

Ioana Cheregi

Vlad Mureșan

Sergiu Tăbăcaru

Andrei Gîjulete

Andrei Stan

Sub coordonarea moderatorului, aceștia vor accepta provocările publicului și vor construi povești neașteptate, pline de energie și spontaneitate.

„100% improvizat”

Organizatorii descriu evenimentul drept un spectacol „100% improvizat, cu bun gust, inteligent, amuzant și dinamic”, adresat tuturor celor care își doresc o experiență diferită față de spectacolele clasice de teatru.

Fiecare reprezentație este unică, deoarece depinde în totalitate de ideile și reacțiile spectatorilor prezenți în sală.

Cum poți participa

Biletele pot fi achiziționate de la Agenția Teatrală, situată pe strada Horea nr. 6, sau online.

Pentru informații suplimentare, organizatorii pun la dispoziție numerele de telefon:

📞 0261 712 106

📞 0786 538 580

Cei care iubesc umorul spontan și provocările creative sunt invitați să devină, măcar pentru o seară, regizorii propriului spectacol.