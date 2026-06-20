Exploatații, piețe, farmacii și cabinete veterinare au fost verificate de inspectorii sanitar-veterinari. Mai multe abateri au fost sancționate, iar un operator economic s-a ales cu o amendă de 3.500 de lei.

Inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare continuă acțiunile de monitorizare și control în județ, pentru a verifica respectarea normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor.

În perioada 22 – 29 mai 2026, medicii veterinari oficiali din cadrul Serviciului Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală au desfășurat nu mai puțin de 96 de controale în exploatații profesionale și non-profesionale, piețe agroalimentare, cabinete sanitare veterinare și farmacii veterinare.

Abateri constatate în urma controalelor

În timpul verificărilor, inspectorii au identificat mai multe neconformități privind respectarea legislației sanitar-veterinare.

Ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate patru sancțiuni contravenționale, dintre care o amendă în valoare totală de 3.500 de lei și un avertisment.

Cea mai importantă sancțiune a vizat o unitate de procesare a hranei pentru animale din municipiul Carei, unde inspectorii au constatat că operatorul nu a realizat Planul de autocontrol, document esențial pentru monitorizarea și garantarea conformității activității desfășurate.

Animale vândute fără documente legale

O altă abatere sancționată a fost descoperită într-o exploatație non-profesională din localitatea Tiream.

Potrivit inspectorilor DSVSA, proprietarul a fost avertizat după ce s-a constatat vânzarea sau înstrăinarea animalelor fără documentele prevăzute de legislația sanitar-veterinară în vigoare.

Specialiștii atrag atenția că trasabilitatea animalelor reprezintă un element esențial în prevenirea și controlul bolilor, iar nerespectarea obligațiilor legale poate genera riscuri importante atât pentru sănătatea animalelor, cât și pentru sănătatea publică.

Controalele continuă în tot județul

Reprezentanții DSVSA Satu Mare anunță că acțiunile de control vor continua și în perioada următoare, atât în exploatațiile zootehnice, cât și în unitățile cu activitate în domeniul sanitar-veterinar.

Scopul verificărilor este prevenirea apariției unor situații care pot afecta sănătatea animalelor, siguranța alimentelor și respectarea normelor legale în domeniu.

Prin aceste controale, autoritățile urmăresc menținerea unui nivel ridicat de conformare și protejarea consumatorilor, dar și a sectorului zootehnic din județul Satu Mare.