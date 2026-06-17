Voleibaliste din România în turneu în Ungaria

Echipa de volei pe plajă CS Oţelu-Roşu, coordonată de antrenorul Raul Oprişor, s-au aflat, prin sprijinul Consulatului General al României la Szeged, în turneu de pregătire în Ungaria, la Szeged şi Budapesta, în perioada 15-17 iunie 2026.

Sportivele românce Hododi Ioana și Pujky Denisa, care dețin titluri naționale și balcanice, participante la multiple concursuri internaționale, au susținut meciuri de pregătire cu echipe din Ungaria, formate din sportive titrate, cu rezultate importante pe plan național și internațional.

La meciurile disputate în data de 16 iulie 2026, a asistat și E. S. Florin Vasiloni, Consulul General al României la Szeged - Ungaria, care s-a întreținut cu oficialii ungari prezenți la turneu.

Voleiul de plajă (beach volley), a luat naștere în anul 1915, când pe plajele Waikiki din Hawai a fost montat un fileu de volei și a avut loc prima manifestație de acest gen. În anul 1996, după o dezvoltare continuă în întreaga lume, voleiul de plajă a devenit sport olimpic, la Jocurile Olimpide de Vară de la Atlanta (SUA).



