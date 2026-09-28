Muzeul Județean Satu Mare urmează să își extindă capacitatea de valorificare a energiei verzi printr-un sistem modern de stocare.

Energia produsă de centrala fotovoltaică proprie, dar care nu putea fi consumată imediat, va fi stocată și utilizată ulterior, printr-o investiție de 574.305 lei.

53 de module pentru stocarea energiei

Muzeul Județean Satu Mare pregătește o investiție pentru instalarea unui sistem modern de stocare a energiei produse de propria centrală fotovoltaică. Proiectul urmărărește creșterea eficienței energetice a instituției și valorificarea cât mai bună a energiei verzi produse.

Centrala fotovoltaică existentă are o capacitate de producție de 111,21 kWp, în timp ce puterea aprobată pentru livrarea energiei în rețeaua de distribuție era de 100 kW.

Sistemul propus pentru stocare urma să aibă o capacitate de 398,56 kWh și să fie alcătuit din 53 de module de baterie.

Energia produsă ziua putea fi folosită ulterior

Noua instalație ar urma să permită stocarea energiei produse în perioadele în care aceasta nu putea fi consumată imediat. Energia acumulată ar putea fi utilizată ulterior, în funcție de necesarul instituției, fără modificarea instalației fotovoltaice existente.

Prin această soluție, energia produsă de panourile fotovoltaice ar urma să fie valorificată mai eficient, reducând situațiile în care surplusul de energie nu putea fi utilizat imediat.

Investiție de peste 574.000 de lei

Valoarea totală a investiției a fost estimată la 574.305 lei. Proiectul este pregătit pentru a fi depus spre finanțare prin Fondul pentru Modernizare al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

Primul pas important pentru realizarea investiției a fost făcut în cadrul ședinței extraordinare convocate de îndată a Consiliului Județean Satu Mare. Consilierii județeni au aprobat Studiul de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici aferenți proiectului.

Cătălin Filip: „Un pas important pentru eficiența energetică”

Vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Cătălin Filip, a prezentat investiția drept un pas important pentru creșterea eficienței energetice a Muzeului Județean Satu Mare.

„Muzeul Județean Satu Mare se pregătește să investească într-un sistem modern de stocare a energiei produse de propria centrală fotovoltaică, pentru a valorifica mai eficient energia verde”, a transmis Cătălin Filip.

Acesta a precizat că energia produsă și neconsumată imediat ar urma să poată fi stocată și utilizată ulterior, fără modificări ale instalației existente.

„Investim în energie verde, eficiență și un viitor mai sustenabil pentru instituțiile publice din județul Satu Mare!”, a mai transmis vicepreședintele Consiliului Județean.







