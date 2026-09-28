Viceprimarul municipiului Satu Mare și președinta OFSD Satu Mare, Cristina Tămășan-Ilieș, a participat, alături de o delegație sătmăreană, la Școala Politică a Femeilor Social-Democrate desfășurată la Sinaia. Discuțiile au vizat teme precum sprijinul pentru familii, educația, sănătatea femeilor, egalitatea de șanse, drepturile tinerilor și administrația publică.

La revenirea la Satu Mare, Cristina Tămășan-Ilieș a prezentat direcțiile discutate în cadrul reuniunii și a vorbit despre propuneri privind viitoarele finanțări europene, accesul la servicii pentru familii și măsuri de prevenție în domeniul sănătății.

Participarea la reuniunea de la Sinaia a avut loc în perioada 25–27 septembrie, potrivit informațiilor publicate după eveniment de OFSD Satu Mare. Din delegația sătmăreană au făcut parte Cristina Tămășan-Ilieș, Lenuța Cornea, Sonia Belbe, Brigitta Bodnar, Maria Ardelean, Alina Pop, Maria Olar și Dorina Burjan.

Familiile, educația și sănătatea femeilor, în centrul discuțiilor

Potrivit declarațiilor Cristinei Tămășan-Ilieș, în cadrul celor trei zile de întâlniri au fost analizate probleme cu care se confruntă comunitățile și au fost prezentate soluții și experiențe din diferite zone.

Printre temele menționate s-au numărat sprijinul acordat familiilor, educația copiilor, sănătatea femeilor, egalitatea de șanse, drepturile tinerilor și calitatea administrației publice.

Cristina Tămășan-Ilieș a legat aceste teme atât de activitatea sa politică în cadrul OFSD Satu Mare, cât și de funcția de viceprimar al municipiului Satu Mare. Funcția sa de viceprimar este confirmată și de Primăria Satu Mare.

Screeningul pentru cancerul de col uterin, printre temele abordate

Un alt subiect prezentat de viceprimar a fost prevenția în domeniul sănătății, cu accent pe accesul femeilor la screening pentru depistarea timpurie a cancerului de col uterin.

În acest context, aceasta a menționat și proiectul CLARA și a susținut, în mesajul transmis după reuniune, importanța menținerii accesului femeilor la astfel de servicii preventive.

Discuțiile de la Sinaia au inclus, potrivit OFSD Satu Mare, și teme privind politicile sociale și participarea femeilor la luarea deciziilor publice.

Propunere pentru finanțările europene din perioada 2028–2034

Cristina Tămășan-Ilieș a prezentat și un demers adresat Roxanei Mînzatu, vicepreședintă executivă a Comisiei Europene, în care afirmă că a propus ca viitoarele finanțări europene pentru perioada 2028–2034 să trateze împreună mai multe nevoi ale tinerilor și familiilor.

Printre domeniile enumerate se află locuințele accesibile, creșele și grădinițele, serviciile destinate familiilor, eficiența energetică și infrastructura socială.

Roxana Mînzatu deține în prezent funcția de vicepreședintă executivă a Comisiei Europene pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire, portofoliu care include politici privind educația, tinerii și egalitatea.

Delegația sătmăreană s-a întors cu prioritățile discutate la Sinaia

La finalul reuniunii, reprezentanții OFSD Satu Mare au transmis că temele discutate urmează să fie raportate la problemele și nevoile comunităților locale. Organizația a indicat printre direcțiile sale sprijinul pentru familii, accesul copiilor din mediul rural la lectură și educație, prevenția în sănătate și o participare mai mare a femeilor la luarea deciziilor.

Cristina Tămășan-Ilieș a mulțumit colegelor din delegația sătmăreană, precum și conducerii OFSD și PSD pentru organizarea și susținerea evenimentului.

„O decizie bună începe prin a asculta oamenii și prin a înțelege ce se poate schimba în viața lor”, a transmis viceprimarul municipiului Satu Mare în mesajul publicat după participarea la Școala Politică de la Sinaia.



