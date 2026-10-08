Cum ar putea arăta Guvernul Luca Niculescu. PSD ar urma să primească 7 ministere, disidenții din PNL cel puțin 3

Locale 08.10.2026 17:09
Cum ar putea arăta Guvernul Luca Niculescu. PSD ar urma să primească 7 ministere, disidenții din PNL cel puțin 3

Guvernul Luca Niculescu ar putea avea 16 ministere, din care șapte ar ajunge la PSD și cel puțin trei la PNL. Președintele Nicușor Dan ar dori să-și impună patru miniștri în noul Executiv.

Antena 3 CNN a prezentat un scenariu care prevede un Guvern format din 16 ministere, împărțite între PSD, gruparea puciștilor din PNL și patru persoane agreate de președintele Nicușor Dan.

PSD ar urma să preia Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ministerul Justiției, Ministerul Energiei, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și Ministerul Sănătății.

Social-democrații au transmis joi, însă, că vor sprijini viitorul Guvern doar dacă acesta va schimba direcția economică propusă de Ilie Bolojan. Sorin Grindeanu a declarat după întâlnirea cu Luca Niculescu faptul că PSD nu va susține un Cabinet tehnocrat.

În scenariul discutat, puciștii din PNL ar primi trei ministere: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerul Educației și Cercetării. Două ministere rămân fără o atribuire clară în această formulă.

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