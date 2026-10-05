La traseu, însă, situația se schimbă radical: 72% dintre candidații examinați au fost declarați admiși în septembrie





Luna septembrie vine cu cifre importante pentru Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Satu Mare. Peste 1.600 de permise de conducere au fost emise, iar serviciul a gestionat mii de operațiuni legate de înmatricularea și radierea vehiculelor. La examenul auto, promovarea a fost mult mai ridicată la proba practică decât la cea teoretică.

Peste 2.000 de certificate de înmatriculare

În cursul lunii septembrie 2026, SPCRPCIV Satu Mare a emis 1.603 permise de conducere, noi și preschimbate. Dintre acestea, 112 au fost permise preschimbate în străinătate.

În aceeași perioadă au fost emise 2.037 de certificate de înmatriculare. Din total, 874 au reprezentat înscrieri, iar 983 transcrieri.

De asemenea, serviciul a înregistrat 503 radieri din circulație și 646 de autorizări provizorii în circulație.

Teoria, mai dificilă decât traseul

În septembrie, 1.039 de candidați au susținut proba teoretică pentru obținerea permisului de conducere. Dintre aceștia, 420 au fost declarați admiși, ceea ce înseamnă o promovabilitate de 40,42%.

La proba practică au fost examinați 600 de candidați, dintre care 432 au fost declarați admiși. Procentul de promovare la traseu a ajuns astfel la 72%.

Diferența dintre cele două probe este semnificativă: în timp ce mai puțin de jumătate dintre candidați au trecut testul teoretic, aproape trei sferturi dintre cei ajunși la proba practică au fost declarați admiși.

132 de șoferi, examinați pentru reducerea suspendării

În perioada raportată, 132 de candidați au fost examinați și în vederea reducerii perioadei de suspendare a permisului de conducere.

Informațiile privind operațiunile și serviciile oferite de SPCRPCIV pot fi consultate pe site-ul oficial DGPCI.

Programarea online pentru accesul la ghișeele SPCRPCIV Satu Mare se realizează prin platforma oficială de programări.