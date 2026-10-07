Familia Dan a ales să mulțumească echipei medicale care i-a îngrijit tatăl printr-un gest care va veni în sprijinul altor pacienți internați la Ortopedie. Donația contribuie la îmbunătățirea condițiilor din saloane și la creșterea confortului pacienților internați în Secția Ortopedie

Un gest de recunoștință venit din partea unei familii din Negrești-Oaș ajunge să fie, la rândul său, un sprijin pentru zeci de pacienți care vor ajunge să fie internați în Secția Ortopedie a Spitalului Județean de Urgență Satu Mare. Familia Dan a ales să le mulțumească medicilor și întregii echipe medicale care s-au ocupat de îngrijirea tatălui lor nu doar prin cuvinte, ci printr-o donație importantă, menită să îmbunătățească efectiv condițiile din saloane. Este vorba despre 30 de saltele lavabile și 30 de noptiere medicale, echipamente care vor contribui la creșterea confortului și la îmbunătățirea condițiilor oferite pacienților internați în secție. Gestul are o semnificație aparte pentru cadrele medicale, cu atât mai mult cu cât donația reprezintă modul prin care familia a ales să își exprime aprecierea pentru profesionalismul, implicarea și grija de care a beneficiat tatăl lor în perioada internării.

Un gest de recunoștință transformat în ajutor pentru alți pacienți

Un gest de generozitate vine din partea unei familii din Negrești-Oaș către Secția Ortopedie a Spitalului Județean de Urgență Satu Mare. Familia Dan a ales să își exprime recunoștința față de medicii și personalul medical care au avut grijă de tatăl lor în perioada în care acesta a fost internat în secție. În locul unor simple mulțumiri, familia a făcut o donație importantă, constând în 30 de saltele lavabile și 30 de noptiere medicale, echipamente care vor fi folosite pentru pacienții internați în saloanele secției.

Mesajul de mulțumire a fost transmis public de Paula Mare, directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, în numele colectivului Secției Ortopedie.

Donație pentru confortul pacienților

Donația a fost făcută ca semn de apreciere pentru îngrijirile medicale acordate tatălui familiei Dan în timpul internării în Secția Ortopedie, unde acesta a fost tratat de dr. Fadol Mubarak, precum și pentru profesionalismul și implicarea întregii echipe medicale.

Cele 30 de saltele lavabile și cele 30 de noptiere medicale vor contribui la îmbunătățirea condițiilor din saloane și la creșterea confortului pacienților care ajung să fie internați în această secție.

„Una dintre cele mai frumoase forme de recunoaștere”

Reprezentanții Secției Ortopedie subliniază că, pentru personalul medical, încrederea pacienților și sentimentul că munca depusă a făcut o diferență reprezintă una dintre cele mai importante forme de apreciere.

„Atunci când această recunoștință se transformă într-un gest care vine, la rândul său, în sprijinul altor pacienți, bucuria este cu atât mai mare”, transmite conducerea medicală a spitalului.

Familia Dan a primit mulțumiri pentru generozitate, încredere și aprecierea acordată echipei Secției Ortopedie.

„Gestul dumneavoastră ne onorează și ne încurajează să continuăm să ne desfășurăm activitatea cu aceeași responsabilitate, profesionalism și grijă față de fiecare pacient”, este mesajul transmis de colectivul secției.



