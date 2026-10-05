Șofer arestat preventiv după accidentul mortal de pe centura municipiului Satu Mare. Parchetul: avea o alcoolemie de peste 0,80 g/l în sânge

Locale 05.10.2026 11:46
Șofer arestat preventiv după accidentul mortal de pe centura municipiului Satu Mare. Parchetul: avea o alcoolemie de peste 0,80 g/l în sânge

Șoferul implicat în accidentul în care un motociclist și-a pierdut viața sâmbătă, 3 octombrie, pe varianta ocolitoare DN19H a municipiului Satu Mare, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Propunerea procurorului de caz a fost admisă duminică de judecătorul de drepturi și libertăți, potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare.

Anchetatorii susțin că, în jurul orei 18:05, bărbatul, identificat prin inițialele P.G.A., conducea un autoturism Volkswagen și a intrat în depășirea unei mașini aflate în fața sa. Ajuns pe sensul opus, autoturismul a intrat în coliziune cu o motocicletă Suzuki. Motociclistul a murit, pasagerul din Volkswagen a fost rănit, iar trei vehicule au fost avariate.

Conform Parchetului, șoferul avea o alcoolemie de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge. Procurorul a pus în mișcare acțiunea penală pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și ucidere din culpă, ambele fapte fiind cercetate, potrivit încadrării juridice comunicate, în stare de recidivă postcondamnatorie.

Cercetările sunt efectuate de polițiștii Biroului Rutier Satu Mare, sub coordonarea procurorului de caz. Arestarea preventivă este o măsură luată în cursul anchetei și nu reprezintă o hotărâre de condamnare; inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție.

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