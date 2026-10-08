Un accident rutier grav s-a produs miercuri dimineață, în localitatea Domănești, județul Satu Mare. Un bărbat de 47 de ani și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un autoturism condus de un tânăr de 21 de ani. Șoferul a ajuns și el la spital, iar polițiștii continuă cercetările pentru a stabili exact cum s-a produs tragedia

Alarma s-a dat la ora 05:12, când Poliția Municipiului Carei a fost sesizată printr-un apel la 112 cu privire la producerea unui accident pe Drumul Județean 195C, în localitatea Domănești. Primele cercetări efectuate la fața locului indică faptul că autoturismul ar fi intrat într-o curbă cu o viteză neadaptată condițiilor de drum și l-ar fi surprins pe pieton. Impactul a fost extrem de violent, iar autoturismul s-a răsturnat ulterior în afara părții carosabile.

Impactul i-a fost fatal pietonului

Potrivit polițiștilor, autoturismul era condus de un tânăr de 21 de ani, din localitatea Moftin.

Din primele verificări efectuate la fața locului a rezultat că acesta, în timp ce conducea autoturismul pe DJ 195C, nu ar fi adaptat viteza într-o curbă. În aceste condiții, mașina l-ar fi surprins și accidentat pe un bărbat de 47 de ani, din Domănești, care se deplasa în calitate de pieton.

În urma impactului, autoturismul a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat.

Pentru bărbatul de 47 de ani, urmările accidentului au fost însă tragice. Acesta a decedat în urma leziunilor suferite.

Șoferul, transportat la spital

Accidentul s-a soldat și cu rănirea conducătorului auto. Tânărul de 21 de ani a suferit vătămări corporale și a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale.

Polițiștii rutieri l-au testat pe șofer cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

Polițiștii încearcă să stabilească exact cum s-a produs tragedia

În acest caz, cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Anchetatorii urmează să clarifice cu exactitate dinamica evenimentului rutier și circumstanțele care au dus la producerea impactului mortal.

Accidentul readuce în atenție riscurile majore generate de viteza neadaptată, în special în zonele în care configurația drumului impune reducerea vitezei și o atenție sporită din partea conducătorilor auto.



