O petardă de suporter

Olimpia a învins miercuri pe Hermannstadt cu 2-0. Deja nu mai e o noutate, iubitorii de sport fiind la curent cu evenimentele din liga a 2-a de fotbal… Meciul a fost unul bun, atmosfera plăcută la stadion iar rețeta mulțumitoare… Clubul a anunțat că s-au vândut 660 de bilete la 10 lei plus alte câteva la VIP iar în tribune au fost și peste 100 de copii… Cu banii de pe bilete ar urma să se ia o tabelă electronică iar gestul suporterilor trebuie apreciat… Până aici toate bune și frumoase. Asta dacă n-ar fi apărut în peisaj un ”ostil” pe nume cică Levi care a vrut probabil să se bage singur în seamă. Și la mijlocul meciului s-a trezit aruncând peste gardul de lângă tabelă mai multe petarde. Bubuitura a băgat în sperieți copiii de mingi din zonă și cu siguranță că nu a fost pe placul observatorilor de la FRF. Din fericire jandarmii au prins ”petarda” de suporter în doi timpi și trei mișcări iar bravul fan s-a ales cu o interdicție de 1 an de a mai intra la evenimente sportive și cu o amendă de 500 lei. Am zice că decât așa suporteri mai bine puțini, dar buni… la stadion! Hai, Oli!