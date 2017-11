LuminaMath lăsată-n beznă

Vineri după amiază ar fi trebuit să se desfășoare o primă etapă a concursului de matematică pentru elevii claselor II-VIII, LuminaMath. După înscrierile online de săptămâna trecută, dascălii, părinții și mai ales copii au așteptat cu emoție să dea click pe subiecte și să intre în concurs. Doar că..surpriză. Serverul s-a blocat după câteva minute, iar facebook-ul s-a umplut cu mesaje din partea părinților… Cum perioada de participare era limitată între orele 15-20 vă dați seama că supărarea a fost cu atât mai mare cu cât nu atât copii cât mai ales părinții lor s-au văzut blocați în fața calculatorului în loc să-și vadă de programul de weekend… Într-un târziu a apărut și-un mesaj din partea organizatorilor:

In urma solicitarilor primite am extins programul de desfasurare al Etapei Online in fiecare zi in intervalul orar 15.00 – 20.00.Etapa Online a concursului național de matematica LuminaMath 2017 a fost reprogramata pentru saptamana viitoare dupa cum urmeaza:Luni – 13 noiembrie – Clasa a II-a / 15:00-20:00Marți – 14 noiembrie – Clasele V-a și VIII-a / 15:00-20:00Miercuri- 15 noiembrie – Clasa a III-a / 15:00-20:00Joi – 16 noiembrie – Clasa a IV-a / 15:00-20:00Vineri -17 noiembrie – Clasele VI-a și VII-a / 15:00-20:00Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate și vă asigurăm că Etapa Online se va desfășura în condiții optime în cursul săptămânii următoare.Vă mulțumim pentru înțelegere!

Așa că vă dorim succes și răbdare la conectare!