Metoda ”Telefonul din Africa” face victime și în Satu Mare

Mii de români, printre care și zeci de sătmăreni, au fost terorizați în ultimul timp de apeluri telefonice venite din ţări exotice. Apeluri scurte, la care destinatarul nu apucă să răspundă. Curioşi să afle cine îi caută din insulele Madagascar, Tanzania, Congo sau din Africa de Sud ei sună înapoi. Fără să ştie că un singur minut vorbit le poate adăuga la factură zeci de euro în plus. Este cea mai nouă metodă de înșelare prin telefon. „Am primit un telefon, un beep, nu un telefon. Am sunat înapoi, mi-a apărut Tanzania sau ceva de genul. M-am trezit la sfârşitul lunii cu factura încărcată. 60 şi ceva de euro în plus”, spune un sătmărean cătrănit nevoie mare că a fost țepuit. Nu este singurul păcălit. Sute de români primesc zilnic astfel de apeluri din Africa de Sud, Nigeria, Tunisia, Tanzania şi aşa mai departe. Apelul poate veni din Africa de Sud şi atacatorul poate să fie undeva din SUA şi apelul să fie redirecţionat din Statele Unite către Africa de Sud şi apoi către România, este explicația specialiștilor în securitate cibernetică. Cei păcăliţi sunt buni de plată. Compania de telefonie nu are cum să îi despăgubească şi nici măcar poliţia nu îi poate ajuta. E aproape imposibil să dea de urma escrocilor. Așa că dacă veţi primi un beep cu numere dubioase de telefon nu vă grăbiţi să sunaţi înapoi. Asta dacă nu vă dau afară din casă banii.