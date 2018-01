Centru de tratament pentru cei care au suferit AVC, la Satu Mare. Proiect transfrontalier

Județul Satu Mare ar putea fi beneficiarul unui Centru Stroke pentru tratarea pacienților care au suferit accidente vasculare cerebrale mai ales după ce consilierii județeni, au votat, în cadrul ședinței de astăzi, proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului ”AVC – Added Value for Cooperation in Stroke Situations”, a cheltuielilor legate de proiect și a parteneriatului aferent proiectului.

Dacă proiectul va obiține finanțare, Centrul Stroke va fi înființat în incinta Spitalului Judeșean de Urgență Satu Mare.

Investiția prevede dotarea cu aparatură modernă de supraveghere şi îngrijire a bolnavilor pentru zece paturi din cadrul Secţiei Neurologie. Este vorba despre monitoare, staţii de monitorizare, injectomate, pulsoximetre, ventilatoare, aspiratoare, ecografe, defibrilatoare, EEG, EMG, EKG, mobilier şi instrumente speciale, generator oxigen medicinal, generator aer comprimat, rampă de fluide medicale și altele.

Valoarea proiectului este de peste 2.46 milioane euro, valoarea bugetului partenerilor români este de 883.912,2 Euro. Proiectul se derulează prin programul transfrontalier România – Ungaria.