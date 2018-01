FOTO. Congresul medicilor dentiști de la Satu Mare, o reușită. cea mai bună ediție de până acum

Congresul Medicilor Dentiști din Ardeal, ajuns la a noua ediție, și care s-a desfășurat în acest week-end la Satu Mare, s-a bucurat de un real succes. Atât organizatorii, cât și participanții, spun că a fost cea mai reușită ediție de până acum. Anul viitor, la a zecea edișie, confresul s-a va transforma din unul regional, în unul internațional.

Participanți mulți, invitați de seamă

Principalul organizator al acestui eveniment, medicul dentist sătmărean Cosmiun Rațiu, s-a arătat mulțumit de Congresul de la Satu Mare, de numărul mare de participanți și de invitații care au ținut prelegeri.

”Suntem foarte mulțumiți de numărul participanților, până la ora actuală avem în jur de 386 de plătitori și de participanți, în cele trei zile de congres. Evenimentul a fost o reușită, am avut invitați de prestigiu, domnul profesor Bucur, de la Universitatea Karol Davila București, l-am avut pe domnul general Augustin, de la aceeași universitate, am avut invitații din Ungaria, care ne-au prezentat niște tehnici inovative în domeniul medical, niște tehnici care ne-ar ajuta foarte mult în partea de implantologie și chirurgie, și l-am avut pe domnul profesor Marius Bud care ne-a prezentat în premieră anumite tehnici chirurgicale de înălțare de sinus cu un set de freze care acum sunt brevetate pe piața internațională și întră într-un flux de practică pe scară largă. Cred că este cel mai reușit congres de până acum, atât din punct de vedere al participanților, cât și din punct de vedere al profesorilor care au luat parte la prezentări”, a declarat Comsin Rațiu pentru GNV.

Aprecieri din partea invitaților

Atât invitaȚii, cât și participanții, s-a declarat foarte mulțumim de organizarea evenimentului de la Satu Mare despre care au spus că, practic, este o normalitate.

”Eu cred că ultima manifestare științifică de la Satu Mare a fost o normalitate. Când spun o normalitate, eu spun că s-a ajuns la nivelul în care oamenii au înțeles importanța acestor congrese și la care invitații care au țșinut cursurile au fost de nivelul așteptărilor colegilor noștri care de acum 9 ani, de la primul congres, am observat că au crescut profesional enorm de mult și m-a bucurat foarte mult. A fost un curs foarte bun, un congres foarte bun, dar normal”, a declarat dr. Augustin Mihai.

”Mă bucur că sunt invitat pentru a coincea oară la Satu Mare. Văd, pe măsură ce anii trec, că se dezvoltă în continuare, Cred că este un lucru bun pentru medicii din Satu Mare și cred că totul este făcut spre binele pacienților. Acest congres îi ajută, de fapt, pe pacienți, nu numai pe medici. Pentru că totul este pentru binele pacienților. Fiind un număr mare de participanți pe măsură ce anii trec, categoric rezultă niște servicii net superioare an de an. Și totul este spre binele pacienților”, a spus și Ionuț Brânzan, medic stomatolog din Zalău.

Congres internațional, la anul

Dr. Cosmin Rașiu are ambiții mari și își doreste ca la ediția de anul viitor, a zecea, să tranforme Congresul de la Satu mare dintr-un eveniment regional, într-un eveniment internațional. ”Doresc să fac un congres internațional, să aduc un profesor lector de peste ocean, din primii cinci din lume, iar din Comunitatea Europeană să avem trei-patru invitați. Va fi un congres internațional și să avem cât mai mulți participanți din afara congresului”, a mai precizat Cosmin Rațiu.

La ediția din acest an au fost prezenți lectori de la Universtităţile de Medicină Dentară din Bucureşti, Cluj şi Timişoara și anume dr. Augustin Mihai, prof. dr. Bucur Alexandru, decan prof. dr. Negruțiu Meda, prof. dr. Leretter Marius, Prof. dr. Sinescu Cosmin, dr. Bâldea Bogdan, dr. Brânzan Ionuț, dr. Jitaru Ștefan, dr. Bud Marius. De asemenea, au fost prezenți și invitați și lectori din Ungaria, și anume ing. Konya Janos și dr. Ducz Andras.

Organizarea congresului, care s-a desfășurat în premieră la Casa Meșteșugarilor, a fost coordonată de preşedintele Colegiului Medicilor Dentişti, dr. Raţiu Cosmin. Din echipa de organizatori au mai făcut parte dr. Osz Titus, dr. Csik Maticu Balazs şi dr. Leiher Leonora.