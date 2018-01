FOTO. Femeie desfigurată în stradă, în fața unui copil de grădiniță. Motivul, uluitor

O femeie în vârstă de 41 de ani a fost pur și simplu desfigurată după ce a fost lovită de un bărbat cu pumnul în figură în plină stradă, în fața unui copil de vârstă preșcolară.

Femeie susține că mers azi dimineață, pe strada Ion Galu, în zona Grădiniței 14 Mai, pentru a-și duce copilul de la grădiniță. A parcat mașina în fața unei case, dar în așa fel încât să nu blocheze poarta. Cu toate acestea, agresorul i-a reproșat pentru parcare apoi a lovit-o cu pumnul în față, chiar de față cu copilul ei, preșcolar.

”În această dimineață, în jurul orei 07.53, am oprit pe strada Ion Galu pentru a-mi duce copilul la grădiniță. Am oprit aproape de accesul într-un imobil, lângă un stâlp. Menționez că acel imobil avea două ieșiri. La un moment dat am auzit un claxon. Proprietarul casei a încercat să iasă din curte. Eu am tras mașina spre stâlp, pentru a ieși din cadru. Apoi, am ieșit din mașină, pentru a-mi lua copilul. Acesta s-a repezit spre mine și mi-a spus că o să cheme poliția. Eu m-am dat câțiva pași mai în spate și i-am spus să o cheme, căci dacă sunt vinovată o să plătesc. Apoi a încercat să repornească din loc, dar s-a oprit din nou, spunând că i-am lovit mașina. A coborât și m-a lovit direct în față. Chiar dacă aș fi greșit, să spunem așa, nu trebuia să mă lovească în acest hal”, a povestit Natalia T. pentru reporterii PresaSM.

Femeia a suferit o fractură de piramidă nazală, cu deplasare. Victima a obținut un certificat medico-legal, în care scrie că are nevoie de 14-16 zile de îngrijiri medicale. Urmează să fie operată în următoarele zile.

Sătmăreanca a mai declarat că a depus plângere penală împotriva agresorului.

Contactat direct de reporterii PresaSM, cel acuzat de agresiune nu a vrut să facă niciun comentariu, dar a sugerat că a fost provocat.