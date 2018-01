FOTODOCUMENTE. Hotelul Dacia, cumpărat de statul maghiar? Documentele vorbesc de la sine

Hotelul Dacia a fost cumpărat de statul maghiar sau cel puțin asta reiese din documentele publicate de activistul civic sătmărean Adelin Ghiarfaș (foto), fost candidat la Primăria municipiului Satu Mare la ultimele alegeri locale.

Documentele eliberate de Oficiul Național Registrul Comerșului (ONRC), publicate de Ghiarfaș, reiese că societatea Dacia SA a fost cumpărată de în data de 8 decembrie de către o companie maghiară.

”Am avut o curiozitate si cautand in informatiile publice ale ONRC am aflat ca societatea DACIA SA in patrimoniul careia se afla cladirea cunoscuta de noi Hotelul Dacia, simbolul Satmarului, a fost cumparata in data de 08.12.2017 de catre MANEVI ZARTKORU RESZVENYTARSASAG cu sediul social in Budapesta strada Pozsonyi nr 56 iar noul administrator fiind aceeasi societate maghiara prin Peter Zavodszky, cetatean maghiar”, arată Adelin Ghiarfaș.



Informațiile, însă, nu se opresc aici. Potrivit celor afirmate de către activistul sătmărean, la aceeași adresă și cu aceiași persoană de contact se află Consiliul Național pentru Managementul Activelor din Ungaria, controlat direct de Ministerul Dezvoltării din Ungaria.

”Cautand alte informatii despre aceasta societate maghiara aflu ca la aceeasi adresa din Budapesta are sediul social si este data persoana de contact tot un anume Peter Zavodszky, tocmai CONSILIUL NATIONAL PENTRU MANAGEMENTUL ACTIVELOR DIN UNGARIA si care se afla sub controlul direct al Ministerului Dezvoltarii al statului Maghiar!!! E adevarat ca cele doua entitati figureaza cu doua coduri de inregistrare diferite dar coincidenta e prea mare!!!”, mai spune Ghiarfaș.

Activistul sătmărean arată cu degetul spre Primăria Satu Mare pe care o acuză de lipsă de reacție în acest caz și că nu a fost exercitat dreptul de premțiune.

”Daca e asa, lipsa de reactie a Primariei Satu Mare in exercitarea dreptului de premtiune in cumpararea acestui simbol capata alte valente, iar noi satmarenii indiferent ca suntem romani, maghiari, germani…..am fost mintiti, si am fost mintiti pentru interese meschine! Domnule Primar, usurinta cu care ati tratat acest subiect imi da de gandit, exercitarea dreptului de premtiune si initierea unor negocieri punctuale cu fostul proprietar erau posibile!!!



Dacia, Panonia, spuneti cum doriti trebuia sa revina SATMARENILOR, nu STATULUI MAGHIAR!!!”, mai spune Adelin Ghiarfaș.