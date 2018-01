Sute de locuințe rămân fără curent electric. Care este cauza

Sute de locuințe de pe zeci de străzi din județul și municipiul Satu Mare vor rămâne, în cursul săptămânii viitoare, fără curent electric. Acest lucru se datorează unor lucrări executate de Electrica. GNV vă prezintă localitățile și zonele cu probleme.

Luni-29.01.2018 intre 9-17: Satu Mare: Brandusa G 19,21, Fabricii 1-13, I. Chendi 1-15, 8-22, Bacovia 1-55, 2-50-total, Bercu Rosu-partial, Poiana Cordului, Micula-partial, Negresti-Oas: Bloc 3, str. Unirii, str, Vraticel, Bl. 17, Bl. 9-total;

Marţi-30.01.2018 intre 9-17: Satu Mare: Careiului C 1 Sc. A, B, C, D, C 2 Sc. A, B, C 12, C13, Prahovei 10 Bl. 3 Sc. A, B, 14 Bl. 4 Sc A, B, 4 Bl. 11, 2 Bl.10, 8 Bl. 9, 12 Bl. 8, 16 Bl.7, Brandusa G14, Fabricii 1-13, I. Chendi 1-15, 8-22, Bacovia 1-55, 2-50-total, Homorodu de Jos, Homorodu de Mijloc, Homorodu de Sus, Solduba, Medisa, Chilia-total, Poiana Cordului, Micula-partial,;

Miercuri-31.01.2018 intre 9-17: Satu Mare: Unirii, Aurel Vlaicu, I. Creanga, Arad, Dara, I. Coroianu, P. Ispirescu-partial, Brandusa G 13, Fabricii 1-13, I. Chendi 1-15, 8-22, Bacovia 1-55, 2-50-total, Poiana Cordului, Micula-partial,;

Joi-01.02.2018 intre 9-17: Satu Mare: Sanatatii K 1, 1/A, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 42, K I – 1, 2, 3, Proiectantului S 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Muncii H II – 1,2,3,4,5,6,7,8,9, H 25, 28,30,32,34, Astronautilor A 10,12,14,18, Fabricii 1-13, I. Chendi 1-15, 8-22, Bacovia 1-55, 2-50-total, Poiana Cordului, Micula, Bixad-partial;

Vineri-02.02.2018 intre 9-17: Satu Mare: Aurora E 2, 4, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, Astronautilor A 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, Muncii H 21, 23, 26, 27, 36, 38, Universului B 9, 11, 13, 15, 17, 19, Careiului C 13, Sanatatii K 42, Capricornului L 4, Fabricii 1-13, I. Chendi 1-15, 8-22, Bacovia 1-55, 2-50-total, Poiana Cordului, Micula-partial, Negresti-Oas: Bl. 5 str. Victoriei-total, Vasile Lucaciu-partial;