„Vânătoarea” de oameni politici „penali”

Interesante, incredibile şi îndoielnice au devenit „luptele politice” din ultima perioadă de timp. Parcă „Cineva din umbră” nu mai are răbdare şi în mod imperativ doreşte o „schimbare nelegitimă” în politica românească, prin contestarea votului poporului. Atacurile virulente, adresate unor politicieni şi implicit a partidelor aflate la Putere, au luat diferite forme înfricoşătoare, chiar periculoase. Aceste „presiuni politice” ar putea degenera în „lupte de stradă, corp la corp”, cu scopul de a-i discredita pe cei care au câştigat acum un an alegerile. „Dosarele penale” ale unor oameni politici au fost trecute pe „linie moartă”, aceştia au fost declaraţi nevinovaţi, pe bună dreptate, iar altele au rămas active pentru a-i „ţine-n şah” pe concurenţii politici. Cuvintele „penal” şi „corupt” sunt o consecinţă a instrumentării unor dosare, mai mult sau mai puţin credibile, aflate în diferite faze ale analizelor juridice. Deşi multe dosare nu sunt finalizate şi stau sub semnul unor incertitudini, din lipsă de probe credibile, perdanţii au transformat cuvântul „penal”, chiar dacă nu există încă hotărâri judecătoreşti definitive, într-o adevărată „suliţă” de luptă politică. Degeaba atrag atenţia unii politicieni că există „prezumţia de nevinovăţie”, dorinţa de „demolare” a unor politicieni a devenit extrem de agresivă şi plină de prejudecăţi speculative. Creativitatea unor lideri opozanţi are mai multe capete, iar impactul în spaţiul public este năucitor şi derutant pentru o parte din poporul cu drept de vot. Luptele juridice sunt şi ele extrem de complexe, probabil, iar „judecăţile de valoare” implică o mare responsabilitate. Se pare că există foarte mulţi oameni de specialitate din mediul juridic, care sunt „ispitiţi” cu tot felul de interpretări ale unor articole din legile actuale, care lasă loc incitantei dileme profesionale. De ce nu ies pe posturile de televiziune, politicienii acuzaţi pe nedrept, care au fost achitaţi şi reabilitaţi, indiferent de culoarea politică, pentru a spune poporului prin ce experienţe nefaste au trecut din cauza unor legi interpretabile „în fel şi chip” ? Oare cum funcţionează la noi în România „ideea” întocmirii unui dosar penal ? Cine ar trebui să supervizeze „piesele” din dosarele penale, care ar trebui probate cu anchete juridice riguroase, înainte ca acestea să ajungă pe masa instanţelor de judecată ? De ce sunt atenţionate numai partidele aflate la guvernare că au potenţiali „penali” ? în timp ce „alţii „ probabil sunt „curaţi ca lacrima” sau, vorba lui Caragiale sunt „curat(ţi) murdar(i)!”. Probabil există sau au existat „liste negre” cu anumiţi politicieni, cărora trebuia „Cineva” să le găsească „ceva” pentru a le întocmi „dosare penale” ? Asta-i lupta politică cinstită, lipsită de corupţie, despre care vorbesc „lupii moralişti” ai vremurilor noastre democratice? De ce nu „ies la bară”, în spaţiul public personalităţi ale lumii juridice pentru a spune adevăruri despre anumite „hibe” ale unor legi sau eventualele „presiuni” la care au fost supuşi sub anumite „domnii” politice ? Domnilor guvernanţi ! De ce nu ieşiţi mai des în „faţa poporului” pentru a „raporta” despre acţiunile dv., dar şi pentru a da răspunsuri „clare şi precise” la „acuzaţiile”, care vi se aduc pe unele posturi de televiziune sau prin intermediul protestelor de stradă ? De ce nu-i invitaţi în faţa naţiunii pe cei mai credibili procurori, judecători, avocaţi… să explice, în mod obiectiv, de ce sunt necesare modificările, amendamentele etc. aduse pachetului de legi ? Dv. cunoaşteţi faptul că mulţi oameni din popor nu ştiu pentru ce şi cu cine vă luptaţi acolo în Parlamentul României sau de ce ies în stradă reprezentanţii partidelor “perdante” în alegeri? Dacă tot se vorbeşte de „comunicare”, apoi „comunicare” transparentă să fie ! Dacă ar fi să o luăm pe „calea cea dreaptă”, apoi, cei care sunt vinovaţi, indiferent de „culoarea politică”, n-ar fi mai bine să-şi dea demisia ? pentru ca ideile din programele electorale, cele mai eficiente, de la toate partidele, să se materializeze în: prosperitatea acestei ţări, reducerea deficitului bugetar, creştere economică, investiţii eficiente, încurajarea exporturilor…Ei, “ce ziceţi ?!”. N-ar fi bine să nu vă lăsaţi “orbiţi” de Putere sau de dorinţa furibundă de a ajunge la „Putere” ? De ce nu vă uniţi forţele intelectuale pentru a găsi formulele legislative şi economice, în urma unor „lupte parlamentare” (dezbateri de înaltă ţinută morală şi intelectuală ) în care să fie vehiculate soluţii constructive, iar ideile bine argumentate să fie legiferate ? Nu credeţi că în acest fel veţi demonstra, poporului şi lumii, că sunteţi vrednici de misiunea nobilă pe care ar trebui să o exercitaţi „în slujba poporului”, dezinteresaţi, acolo, în Parlamentul României?

Dumitru Ţimerman