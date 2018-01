Vandalii Sătmarului

La fel ca și orice oraș din lume, și Sătmarul are vandalii săi. Unii dintre ei, foarte probabil aflându-se sub influența alcoolului, au avut de lucru cu câteva dintre coșurile de gunoi, nu de mult amplasate, fiind noi, de pe malul Someșului. Vrând probabil să impresioneze, vandalii s-au năpustit cu picioarele pe coșurile de gunoi pe care, efectiv, le-au distrus. Nu a scăpat nevandalizată nici banca din apropiere. Un sătmărean a trecut dimineață pe acolo, le-a fotografiat și le-a postat pe Facebook. Polițiștii, fie ei locali sau naționali, au luat urma vandalilor. Este doar o chestiune de timp până ce vor fi prinși, mai ales că în zonă sunt și camere video de supraveghere.