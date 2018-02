Fizica, informatica și tehnologia aduc satisfacții elevilor și profesorilor de la CN ”Mihai Eminescu”

În acest sfârșit de săptămână s-au anunțat rezultatele finale ale Concursului Național de Fizică PHI, organizat în sistem online de Centrul Județean de Excelență Iași și Facultatea de Fizică a Universității A.I.Cuza din Iași. La clasa a VI-a elevii Mateș Andra Maria și David Alex Robert au obținut premiul II, Sârbu Laura Maria și Mateian Andrei Ilie, premiul III, Buga Vanessa Ștefania și Man Anca, mențiune, pregătiți de prof. Brumboiu Mariana. La clasa a VII-a elevul Popan Cosmin Andrei a obținut premiul I, Răcșan Rareș Vasile, mențiune, pregătiți de prof. Solschi Viorel. La clasa a IX-a elevul Handrău Raul Alin a obținut premiul I, prof. Brumboiu Mariana, iar elevul Cadar Andrei Alin a obținut premiul III, prof. Solschi Viorel. La clasa a X-a elevii Pop Bogdan și David Dan au obținut mențiune, prof. Solschi Viorel. La clasa a XI-a elevul Arteni Dan a obținut premiul III, prof. Rotaru Liviu. Elevii menționați se pregătesc și în cadrul Centrului Județean de Excelență. În acest sfârșit de săptămână s-au anunțat rezultatele finale ale Concursului Național de Fizică PHI, organizat în sistem online de Centrul Județean de Excelență Iași și Facultatea de Fizică a Universității A.I.Cuza din Iași. La clasa a VI-a elevii Mateș Andra Maria și David Alex Robert au obținut premiul II, Sârbu Laura Maria și Mateian Andrei Ilie, premiul III, Buga Vanessa Ștefania și Man Anca, mențiune, pregătiți de prof. Brumboiu Mariana. La clasa a VII-a elevul Popan Cosmin Andrei a obținut premiul I, Răcșan Rareș Vasile, mențiune, pregătiți de prof. Solschi Viorel. La clasa a IX-a elevul Handrău Raul Alin a obținut premiul I, prof. Brumboiu Mariana, iar elevul Cadar Andrei Alin a obținut premiul III, prof. Solschi Viorel. La clasa a X-a elevii Pop Bogdan și David Dan au obținut mențiune, prof. Solschi Viorel. La clasa a XI-a elevul Arteni Dan a obținut premiul III, prof. Rotaru Liviu. Elevii menționați se pregătesc și în cadrul Centrului Județean de Excelență. De asemenea, echipa Perpetuum Mobile a colegiului a participat la Cluj-Napoca, la un meci de pregătire în cadrul competiției naționale de robotică First Tech Challenge România. Echipa este formată din elevii: Gavriș Casian, Oprea Călina, Cadar Andrei, Pop Gabriel, Șipoș David, Șandor Tudor, Gavriș Antoniu, David Dan, Lazăr Răzvan, Marciuc Ștefania, Pop Bogdan, Arteni Dan, Feher Darius, având ca profesori mentori pe Rotaru Liviu, Durla Elenita și Șandor Nicoleta. Alături de alte 24 de echipe din Transilvania, printre care și echipa ce reprezintă Colegiul Tehnic de Transporturi şi Telecomunicaţii Ion I.C. Brătianu ne-am testat robotul construit într-o serie de jocuri amicale. Echipa noastră s-a clasat pe locul 2, iar cea de la Brătianu pe locul 3, în clasamentul întâlnirii. La sfârșitul lunii martie va avea loc confruntarea finală, la București, unde vor participa 90 de echipe din România și câteva echipe din străinătate. Și prin aceste competiții elevii au prilejul să-și consolideze cunoștințele de științe, tehnologii, inginerie și matematică, adică domeniul educațional prescurtat STEM (science, technology, engineering, mathematics).