FOTO. Trei cvartale de parcări, modernizate la Satu Mare. Care sunt acestea

Recepția tehnică la terminarea lucrărilor de modernizare a 3 cvartale de parcări a fost semnată vineri, 16 februarie, după ce în prealabil comisia de recepție din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare a făcut o vizită în teren pentru a verifica modul în care executantul a respectat cerințele din proiect.

Astfel s-au executat lucrări la fundație, amenajarea platformei asfaltate pentru parcările propriu-zise, amenajarea trotuarelor și a căilor de acces la intrarea în blocuri, aducerea la nivel a căminelor pentru scurgerea apelor pluviale, marcaje rutiere și marcarea locurilor de parcare.

Vineri au fost recepționate lucrările de modernizarea a următoarelor cvartale de parcări :

Cvartalul delimitat de străzile Independenței, Dima, Bobocului, Crișului

Cvartalul delimitat de blocurile CB11, CB13 de pe str. Bârgăului și de blocurile CF27, CF29, CF31, CF33, CF35 de pe str. Fântânele

Cvartalul delimitat de străzile Independenței, Bobocului, Someșului, Crișului

”Urmează ca în acest an în cele 3 cvartale de parcări să fie amenajate zonele verzi, deși schimbările sunt deja mai mult decât evidente. În bugetul din acest an am alocat o sumă semnificativă de bani pentru modernizarea altor 13 cvartale de parcări în cartierele Micro 17 și Carpați, tocmai pentru că acest proiect este unul prioritar pentru noi, la fel ca și cel privind modernizarea străzilor”, a declarat primarul Kereskényi Gábor.

Valoarea lucrărilor de modernizare a celor 3 cvartale de parcări este de aproape 1 milion de lei.