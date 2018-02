FOTOGALERIE. Drama unui câine. Salvat din Someș de un sătmărean inimos, își caută stăpânii

Acest frumos patruped din rasa Husky Siberian a trecut în câteva zile prin momente foarte dificile. În circumstanțe încă necunoscute, cățelul a ajuns în Someș de unde a fost salvat de un sătmărean care și-a pus în pericol chiar propria sa viață.

Când a ajuns la veterinar, a apărut și neplăcuta surpriză. Totul este povestiti cu reprezentanta Asociașiei Free Life, actrița Carmen Frățilă.

”Aseara, la ora 19.00, pe un intuneric bezna, acest catel a fost salvat din raul Somes de un barbat care a pus mai presus de viata lui viata cainelui. L-am dus la un cabinet veterinar si am remarcat ca pe laba stanga are urme recente de la o perfuzie.



Am aflat cu stupoare de la personalul cabinetului ca acest caine are un stapan care a fost luni sau marti pe la cabinet, cainele avand probleme medicale. Cand i s-a spus ca e nevoie de niste investigatii mai complete s-a exprimat ca nu isi poate permite.

Aseara cainele a fost gasit in ultimul moment in apa, intr-o zona destul de putin circulata. Urla pentru a fi salvat! Concluzia?



Daca cineva recunoaste cainele va rugam sa luati legatura cu Freelife pentru a gasi stapanul!Se pare ca locuieste in zona Carpati, Micro 17.”

Pentru a afla cât mai repede proprietarii acestui câine și pentru a-i salva viața, sătmărenii sunt rugați să distribuie masiv pe Facebook acest material.