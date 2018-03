Afdam şi Cfaim în apărarea Vieții – Când omul luptă împotriva Omului –

”Bună dimineața stimați cititori … și bine ați revenit alături de noi … să dăm piept unei alte provocări a vieții, începutul unei noi săptămâni. Suntem Afdam și …” ”și Cfaim, umilii dumneavoastră corespondenți de politică internă și internațională ai Agenției de Știri – Tsev Dron Ed Atezag și vă anunțăm cu surle și trâmbițe că azi se împlinește un an de la săvârșirea unui eveniment cultural de excepție pentru iubitorii de teatru din Satu Mare.” ”Este vorba de premiera piesei ”Ai promis, te rog să mori!” montată în scenă de colectivul Teatrului de Nord, după un text creat de Cornel Udrea, scris ”noaptea, la lumina zilei” după cum ne menționa atunci regizorul Andrei Mihalache”. ”O producție teatrală de excepție, mai ales pentru faptul că rolul principal a fost interpretat de regretatul Vasile Blaga, care acum … sunt sigur că ne privește de sus.” ”Și ca de obicei, artiștii sunt acei «frumoși nebuni ai marilor orașe» care au menirea să mai tragă din când în când câte-un semnal de alarmă, să ne conducă prin artă la descoperirea sensului, a vieții în lumină.” ”Avem în față un comunicat remis de Alianța Familiilor din România prin care ni se spune că: « Istoria noastră a început cu procrearea și se va sfârși când procrearea va înceta». Despre acest subiect al vieții … al respectării vieții vom încerca să vorbim în continuare … mai ales pentru că este un subiect extrem de actual, dar … din păcate în mod voit nebăgat în seamă de mai marii politicieni ai lumii. Cu toții cunoaștem faimoasa frază din ”Hamlet” “a fi sau a nu fi?” (“to be, or not to be?”) și – n ultimul timp se aud tot mai multe voci care dau sentințe negative acestei formule, într-un unison devenit din ce în ce mai strident; un strident care reflectă o mentalitate occidentală în ascensiune care se extinde în întreaga lume, printr-o ideologie totalitară cunoscută sub denumirea de – antinatalism -, ideologie care prin diferite forme luptă împotriva nașterii și dezvoltării vieții umane sub toate formele. ”Altfel spus … la nivelul străzii, prin formele de manipulare socială ”antinatalismul” e exprimat prin sloganuri aparent frumos împachetate și poleite, pe care … în numele unei impuse democrații, le vedem și le auzim deseori țipate cu prilejul demonstrațiilor de stradă din Occident și de la noi.” ”Nu ne mai miră faptul că noi, oamenii de rând, cei mulți … am devenit o masă incomodă și supărătoare pentru acea minoritate putred de bogată care conduce lumea. Între «băieții deștepți plantați» în diferite posturi cheie … în spatele ușilor închise, și șefii de state din Lumea a II-a și a III-a circulă zilnic mii de indicații prețioase, menite a ne ține într-un frâu elegant destinat a se rupe … și precum mânzul scăpat de sub protecția iepei riscă a ajunge sub roți de camion … și noi putem să …” ”(Taci că ne aud băieții cu ochi albaștri!) Un astfel de pion(ier) băgat în față pentru asigurarea «bunului mers al societății» este și actuala doamnă președinte a Fondului Monetar Internațional. Astfel, după Christine Lagarde: ”Bătrânii trăiesc prea mult și este un risc pentru economia globală, trebuie făcut ceva (sursă https://gandeste.org/adevaruri/christine-lagarde-batranii-traiesc-prea-mult-si-este-un-risc-pentru-economia-globala-trebuie-facut ceva / 85789” ”Doamna Lagarde mai dorește ca reuniunea de primăvară de la Washington «să servească pentru a privi înainte», în acest context, ea cerând Guvernelor să admită că îmbătrânirea le poate crea probleme serioase în viitor și că este un risc, în consecință ea recomandând pentru neutralizarea efectelor, combinarea creșterii vârstei de pensionare cu alte măsuri …” ”(ex. A se măsura bâta în cap)” ”Pentru prelungirea vârstei de pensionare, First Lady FMI propune ca aceasta să fie legată de speranța de viață, astfel ca numărul de ani în care pensionarul încasează pensia să nu crească …” ”(adică mai bine zis: dă-i omului cât nu poate duce /că după aceea se duce sigur!)” ”Dar asta nu e de ajuns. FMI crede că trebuie luate și alte măsuri, printre care reducerea pensiilor, creșterea cotizațiilor și posibilitatea ca Statele membre să angajeze asiguratori privați pentru a acoperi acest „risc pentru persoanele care traiesc mai mult decat se asteptă”.

Valeriu Ioan