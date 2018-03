Ca între prieteni. Pe facebook!

“A doua oară victima a gropilor… Mândru tare la Satu Mare”, a fost mesajul unui coleg din presa , postat pe pagina personala de facebook. Alaturi bineinteles de fotografia cu roata accidentata… Pana la marea plombare am zice ca ideea cu Raliul Doamnelor la indemanare nu ar strica sa fie generalizata… Iar slalomul sa îl facem contratimp in jurul gropilor din urbe… Simpatic a fost si un comentariu aparut la postare… “in ritmul asta imi deschid vulcanizare”… Semn ca, in ciuda gropilor, inca satmarenilor nu le-a disparut umorul de la… volan.