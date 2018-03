FOTOGALERIE. La Satu Mare s-a derulat cu succes prima etapă a unui proiect școlar de anvergură interjudețeană

Vineri, 2 martie 2018, Școala Gimnazială ”Mircea Eliade” din Satu Mare a găzduit prima etapă a Proiectului Județean ”Cu ei ne mândrim”, eveniment la care au fost prezenți câteva sute de elevi din județ, însoțiți de cadre didactice. Coordonarea activităților din cadrul proiectului a fost asigurată de doamnele profesoare pentru învățământul primar Anca Uglai și Florica Miclăuș.

Număr mare de elevi și cadre didactice din școlile județului

În cadrul secțiunii desfășurate vineri, au participat elevi și cadre didactice din școli gimnaziale ale municipiului și județului Satu Mare. Astfel au participat echipaje de la școlile gimnaziale: ”Lucian Blaga”, ”Octavian Goga”, ”Bălcescu-Petőfi”, ”Avram Iancu„, ”Nr. 10”, ”Grigore Moisil”, ”Dr. Vasile Lucaciu” și bineînțeles școala organizatoare ”Mircea Eliade” din municipiul Satu Mare, dar și echipaje venite de la școlile gimnaziale din: Carei, Doba, Pișcolt, Botiz, Pomi, Micula, Socond.

”Consider acest proiect benefic, un proiect care va crește-n viitor atât cantitativ, dar mai ales calitativ. (Prof. Nicu Miclăuș – Inspector Extracurriculare I.S.J. Satu Mare)

Am participat azi la un Proiect Județean inițiat de Școala Gimnazială ”Mircea Eliade”, un proiect aflat la prima ediție, dar cu foarte mulți participanți ceea ce este lăudabil, ceea ce înseamnă că echipa de proiect și profesorii coordonatori din județ au înțeles mesajul și scopul acestui proiect, având o tematică generoasă dedicată unuia din cei mai îndrăgiți scriitori români, Ion Creangă, prietenul copiilor prin modelul de copilărie pe care ni-l propune, spre deosebire de pseudo-modelele propuse copiilor din ziua de astăzi.

Sunt convins că această întâlnire dintre copii va dăinui în timp. Încurajăm acest tip de competiții, pentru că dacă n-ar exista competiția, tot ceea ce am învăța n-ar fi folositor decât numai pentru noi.”

”Adresez mulțumiri tuturor dascălilor care i-au sprijinit pe elevii participanți la acest concurs, asigurându-i că criteriul nostru de evaluare merge pe principiul «cel mai bun câștigă». (Prof. Mariana Sălăgean – Director Școala Gimnazială ”Mircea Eliade” Satu Mare)

Azi a fost o zi de sărbătoare pentru Școala Gimnazială ”Mircea Eliade”, datorită a două colege deosebite, numindu-le pe doamnele profesoare pentru învățământul primar Florica Miclăuș și Anca Uglai, care ne-au oferit un concurs județean de-o anvergură extraordinară. Tematica din acest an se adresează elevilor din clasele a III – a și a IV – a după o biografie dată, elevii răspunzând la întrebări referitoare la acea bibliografie. Vreau să subliniez că acest concurs se încadrează în cadrul manifestărilor dedicate Centenarului Marii Uniri.

Creangă, alături de ceilalți scriitori, așa zișii – Monștri Sacri – ai literaturii române, de câte ori a fost studiat în școală, mai târziu în facultate și promovat de cadrele didactice care au participat și organizat concursuri pe teme literare; a fost cinstit în fiecare an de colegii noștri ca și scriitori și poeți ai neamului omenesc. Sperăm ca-n anii care urmează să ne perfecționăm, să vedem ce-a fost bun, să introducem lucruri noi și școala noastră să facă istorie cu acest concurs; de ce nu!” … ne-a declarat doamna directoare Mariana Sălăgean.

”Ne bucură faptul că elevii din școlile participante au trimis multe desene frumoase, dar și alte creații care vor fi atent evaluate de doamnele profesoare, în așa fel încât juriul să aibă o muncă grea în deliberarea și evaluarea lucrărilor (Prof. Francisc Gyokos – Director Adjunct Școala Gimnazială ”Mircea Eliade” Satu Mare)

Azi am participat la un concurs foarte interesant de povestiri și ne bucurăm foarte mult de faptul că, copiii sunt interesați de povești … în primul rând că citesc, într-o perioadă în care în general sunt probleme la cei mici în ceea ce privește acest aspect. Să sperăm ca astfel să se deschidă o tradiție în școala noastră, care s-o putem organiza și anul viitor, poate chiar cu mai mulți participanți.”

” Raportându-ne la situația de astăzi în care se constată că elevii citesc din ce în ce mai puțin, am hotărât să găsim o soluție de a promova lectura pe de o parte, iar pe de altă parte … fiind și Anul Centenarului, am dorit ca să ne raportăm și la valorile noastre naționale. (Prof. înv. primar – Anca Uglai – coordonator proiect – Școala Gimnazială ”Mircea Eliade” Satu Mare)

Astfel, am început redactăm acest proiect prin care să ne raportăm an de an la o personalitate a literaturii noastre și astfel să promovăm lectura, prin participarea directă și indirectă a școlilor partenere.

În acest an, l-am ales pe Ion Creangă ca personalitate reprezentativă, stabilind ca grupuri țintă copii din clasele a III – a și a IV-a, pentru ca la sugestia doamnei director, în timp să extindem acoperirea de participare la tot ciclul primar și gimnazial. În acest an, copiii au primit o bibliografie scrisă cu tot ce trebuie să citească; s-au pregătit din lecturile respective, în așa fel încât astăzi am avut în competiție 36 de echipaje. Ne bucurăm de susținerea avută din partea Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare și de ecoul mare a proiectului în tot județul.”

”Am avut o surpriză plăcută prin faptul am primit solicitări de colaborare din partea unor școli din alte județe, una din propuneri concretizându-se în prezența în cadrul secțiunii de participare directă a unor elevi de clasa a IV-a de la Școala Gimnazială din Seini, județul Maramureș” (Prof. înv. primar – Florica Miclăuș, coordonator de proiect Școala Gimnazială ”Mircea Eliade” Satu Mare)

De asemenea vrem să vă spunem că proiectul derulat azi cuprinde și o altă dimensiune, de participare indirectă, prin organizare a altor trei secțiuni. Două dintre ele, ”Pictor în Lumea lui Creangă” – ”Cu Mască fără Mască” au fost adresate copiilor din Clasele Pregătitoare și celor din clasele I-a și a II-a, pentru ca secțiunea numită ”O întâmplare hazlie” să fie adresată elevilor din clasele III-VIII, constând într-un concurs de creație prin care copiii au trebuit să redacteze un eseu scris prin care să descrie o întâmplare hazlie din copilărie. Menționez că elevii școlilor partenere au executat aceste lucrări, urmând ca acestea să fie jurizate și răsplătite cu mult așteptatele premii. Vrem de asemenea să mulțumim din suflet Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare, reprezentat prin domnul inspector de Extracurriculare Nicu Miclăuș și de doamna inspectoare Angela Șimon, dar și doamnei director Mariana Sălăgean de la Școala Mircea Eliade pentru susținerea acestui proiect.”

”Picături de copilărie”

”Acest concurs este interesant și ajută foarte mult. El vrea ca să ne dezvolte mintea și ne ajută ca să trecem (cu bine n.r.) peste diverse lucruri în viață. Nu contează chiar întotdeauna rezultatul, ci contează participarea, faptul că ne-am distrat și cel mai mult faptul că am învățat, iar din greșeli vom putea învăța și pentru alte ocazii care vor mai veni în viață” ( Diana – Școala Gimnazială ”Avram Iancu” Satu Mare) ”Părerea mea este că a fost un concurs bine organizat; subiectele au fost ușoare și poveștile frumoase. Mie mi-a plăcut.” ( Maia – Școala Gimnazială ”Nr. 10”Satu Mare).

Emoții, așteptări și bucurie la festivitatea de premiere

În urma jurizării și deliberării lucrărilor realizate de copiii prezenți din cele 36 de echipaje participante la Secțiunea ”Frumusețea operei lui Creangă”, organizatorii au oferit următoarele premii; la secțiunea ”Clasa a III-a”, a fost acordată Mențiune elevilor din echipajul Școlii ”Nr. 10” din Satu Mare, elevi coordonați de prof. înv. primar Camelia Petrean; Locul III a fost obținut de echipajul Școlii ”Grigore Moisil” din Satu Mare, coordonat de prof. înv. primar Gabriela Tout; Locul II a fost acordat elevilor din două echipaje ale școlii gazdă, elevi coordonați de prof. înv. primar Loredana Șerba; pentru ca Locul I să fie adjudecat de echipajul Școlii Gimnaziale ”Octavian Goga” sub coordonarea doamnei prof. înv. primar Felicia Canea.

La secțiunea ”Clasa a IV-a”, a fost acordată câte o Mențiune elevilor din echipajele Școlilor Gimnaziale ”Pișcolt” și ”Avram Iancu” din Satu Mare, elevi coordonați de doamnele profesoare pentru învățământul primar Irina Barna și Gabriela Florea; Locul III a fost obținut de echipajul Școlii ”Nr. 10” din Satu Mare, coordonat de prof. înv. primar Delia Erdei; Locul II a fost acordat elevilor de la Școala Gimnazială ”Bălcescu – Petőfi” din Satu Mare, elevi coordonați de prof. înv. primar Mariana Domuțiu, iar Locul I a fost câștigat de echipajul Școlii Gimnaziale ”Mircea Eliade” sub coordonarea doamnei prof. înv. primar Rodica Roatiș.

Valeriu IOAN