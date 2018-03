La momentul descoperirii, “Goliat” de Carei a stârnit senzaţie în lumea ştiinţifică din Europa

În luna august 2012, lângă Carei, a fost descoperit un schelet uriaş, care a făcut vâlvă la acea oră în lumea ştiinţifică din Europa, dar şi de peste Ocean. Mai mulţi specialişti, arheologi şi antropologi străini au fost şi sunt în continuare interesaţi de scheletul războinicului uriaş scos la lumină în urma unor lucrări de excavare efectuate lângă Carei.



Scheletele uriaşilor descoperite pe teritoriul României fac vâlvă în lumea ştiinţifică, însă specialiştii nu au reuşit să desluşească nici până în prezent cheia misterului ce învăluie existenţa acestora. Printre scheletele uriaşe dezgropate de-a lungul timpului pe teritoriul ţării noastre, unul a fost deshumat chiar în judeţul Satu Mare, în vara anului 2012, în timpul săpăturilor efectuate la centura de ocolire a municipiului Carei. Celebrul Goliat al filistinenilor se pare că a avut o rudă rătăcită într-un sat preistoric de la periferia Careiului. Lucrările de construcţie a centurii de ocolire a oraşului au scos la iveală urme ale unei aşezări preistorice şi a unui cimitir din aceeaşi perioadă, iar într-un mormânt de la marginea cimitirului a fost descoperit scheletul unui bărbat ce măsura aproape 2 metri înălţime, ceva nefiresc pentru vremea aceea deoarece media de înălţime nu depăşea 1,5 metri. Războinicul a fost înmormântat în afara cimitirului existent în vechea aşezare, cu un pumnal pe care îl purtau doar cei cu rang înalt. In plus, statura lui impresionantă le-a trezit curiozitatea arheologilor. Imediat l-au botezat “Goliat”. Pumnalul are şi el valoare de tezaur. Specialiştii cred că războinicul a încălcat cumva regulile, dacă nu i-a fost permisă înhumarea alături de comunitate.

“Sunt printre cele mai importante vestigii descoperite în judeţul Satu Mare fiind totodată un caz foarte rar în care un războinic, după noi de origine tracică şi aparţinând unei caste importante, este înmormântat la marginea aşezării, aceasta demonstrând că ar fi făcut un lucru reprobabil. Însă faptul că era îngropat într-o poziţie mai ciudată, cu un pumnal lângă cap şi cu o piatră pe mână denotă că a fost tratat cu respect, ca un războinic” spune arheologul Liviu Marta. După ce a fost trimis la Târgu Mureş în vederea efectuării unor studii antropologice s-a dovedit că scheletul provine din perioada 1.500-1.400 î. Hr., ceea ce corespunde Epocii bronzului în această parte a Europei.

Din studiile efectuate a reieşit faptul că războinicul ar fi murit în jurul vârstei de 29-35 de ani. ”Uriaşul” a stârnit interes şi în rândul oamenilor de ştiinţă din străinătate astfel că o probă prelevată din structura osoasă a uriaşului a fost trimisă în Germania în vederea efectuării unor analize mai detaliate. Ba mai mult, în vara anului 2013 a sosit în România o echipă mixtă alcătuită din arheologi şi antropologi germani, americani şi maghiari care a studiat atât scheletul găsit cât şi zona unde s-a făcut descoperirea istorică. Desigur, uriaşul de la Carei a avut o statură mai mică decât cea a scheletelor giganţilor descoperite în alte colţuri ale lumii, însă acesta a fost mult mai înalt decât media acelor vremuri (1,93 metri, faţă de media de 1,58-1,65 metri).

