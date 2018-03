Sătmăreanca ucisă la Casablanca, înmormântată vineri. Unde și de la ce oră

Sătmăreanca ucisă cu bestialitate în noaptea de duminică spre luni la Casablanca va fi înmormântată vineri. Sătmărenii care vor să-i fie alături Nicoletei Dunca pe ultimul său drum pământesc o pot face vineri, la Cimitirul de pe Rodnei.

”Cu nemarginită durere in inimi, o vom conduce pe ultimul drum pe cea care a fost Nicoleta Dunca. Cuvintele sunt prea mici pentru a exprima suferinta, dar noi nu ne despartim…nu ne vom desparti NICIODATA. Ochii mei vor reflecta mereu imaginea ta, iar prin mine, vei trai in continuare in vietile tuturor. Atat eu, cat si Catalin avem multe intrebari, fara raspunsuri…te cautam in fiecare coltisor, dar stim ca esti cu noi si ne vei veghea din cer familia. Vei ramane vesnic in inimile noastre, ingeras! Priveghiul va avea loc, joi 8 martie, la orele 18:00 si inmormantarea vineri, incepand cu orele 12:00 la Cimitirul Greco-Catolic de pe strada Rodnei”, este mesajul familiei.

La doar 43 de ani, Nicoleta Dunca a fost ucisă cumplit de un bărbat de 38 de ani care a fost nemulțumit de faptul că a pierdut prea mulți bani la aparate. Acesta s-a enervat pentru că Nicoleta, barman la Casablanca, a refuzit să-i restituie bani pierduți la ”pian” și a lovită cu sticle de băutură în cap până a ucis-o.

Principalul suspect în acest caz, Ștefan Roman, a fost prins la doat câteva ore de la producerea crimei în timp ce încerca să iasă din țară pe la Vama Urziceni. Între timp a fost arestat pentru 30 de zile, iar procurorii încearcă să afle adevărul.