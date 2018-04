FOTO. Florin Gardoş a devenit tătic. Mesajul fotbalistului sătmărean

Fundaşul formaţiei CS Universitatea Craiova, sătmăreanul Florin Gardiș, a primit cea mai frumoasă veste, chiar cu două zile înaintea derby-ului cu FCSB.

Florin Gardoş a devenit tătic chiar în Sâmbăta Mare. Soţia fundaşului lui CS Universitatea Craiova, Diana, i-a dăruit un băieţel, care va fi botezat cu prenumele David, anunţul fiind făcut chiar de fostul stelist pe o pagina de socializare.

Mesajul postat de Florin Gardoş:

“Lumina de Paşte a venit puţin mai devreme anul acesta. Bine ai venit, David Gardoş! Welcome into the world, little miracle”, este mesajul postat de Florin Gardoş, alături de o poza de la maternitate.