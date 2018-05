A început procesul de înscriere a copiilor la creșe. Ce trebuie să facă părinții

Primăria Municipiului Satu Mare prin Centrul de Creșe anunță demararea procesului de înscrierea al copiilor la creșele din municipiul Satu Mare. Părinții pot depune dosarul în perioada 14-18 mai 2018, în intervalul orar 08.30-12.30, la sediul SPAS Satu Mare , Aleea Ilişeşti nr. 4.

Evaluarea dosarelor se va face în perioada 23 mai- 6 iunie 2018, selecţia făcându-se pornind de la criteriile de evaluare. Rezultatele privind evaluarea dosarelor vor fi afişate la sediile creşelor după data de 12 iunie 2018.

“ Trebuie să-i sprijinim pe copii încă de la nivel de creșă, oferindu-le condițiile cele mai bune. Anul trecut am înființat două noi grupe, am venit astfel și în întâmpinarea părinților deoarece cererea pentru creșă este foarte mare. În anul școlar 2018-2019 sunt disponibile 148 de locuri, la care se mai adaugă cele 30 de locuri de la creșa de pe Bulevardul Lucian Blaga. Învăţământul și educația sunt prioritare pentru Primăria Municipiului Satu Mare și ne dorim ca și în acest an, creșele sătmărene să își deschidă porțile pentru cât mai mulți copii“, a declarat primarul Kereskényi Gábor

Pe această cale, vă reamintim datele de contact și sediile creșelor din municipiul Satu Mare :

Creşa „Ţara Minunilor” , Aleea Tisa nr. 8, tel. 0751205446, coordonator Kelemen Otilia –asistent medical principal

Creşa „Punguţa cu doi bani”, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 15, tel. 0754070119, coordonator Mak Toth Timea – asistent medical principal

Creşa „ Dumbrava Minunată”, Str. Ilişeşti nr. 4 , tel. 0754019809, coordonator Jakab Eva – asistent medical principal

Creşa „ Harap Alb” , Bld. Lucian Blaga nr.19/a, tel. 0751205447 , coordonator Săvianu Claudia – asistent medical principal;

Creşa „Albă ca Zăpada” , Aleea Târnavei nr. 18, tel. 0754070118, coordonator Dico Anuţa – referent educator ;

Creşa „Mica Sirenă” , Str Botizului nr. 61-a, tel 0748109855, coordonator Rus Simona – asistent medical principal

Creșa „Degețica” , Bld. Lucian Blaga nr. 121

Detaliile despre documentele care se solicită la predarea dosarului de înscriere, criteriile de evaluare cât și condițiile de eligibilitate sunt afișate pe site-ul Primăriei Municipiului Satu Mare, la următorul link: https://goo.gl/3Xc2ut