Asistenții medicali sătmăreni i-au impresionat pe specialiștii străini

Specialiști britanici și maltezi au dat o mână de ajutor colectivului Spitalului Județean Satu Mare în lupta cu infecțiile intraspitalicești. Astfel, într-un cadru festiv a avut loc încheierea vizitei de lucru a echipei de specialiști în domeniul prevenirii infecţiilor din Anglia și Malta.

Echipa de specialiști în domeniul prevenirii infecțiilor din Anglia și Malta a fost reprezentată de Carole Hallam – Senior Nurse Clinical Governance Calderdale and Huddersfield NHS Foundation Trust; Tracey Corner – Patient Experience Lead Bradford District Care NHS Foundation Trust; Gary Thirkel – Infection Prevention and Control Nurse, The Christie Hospital, Manchester; Debbie Xuereb – Senior Practice Nurse – Infection Prevention & Control Mater Dei Hospital MALTA. Asistenţii de la Spitalul Judeţean Satu Mare i-au impresionat pe specialiştii din Anglia şi Malta care au venit să îi instruiască pe tema curăţeniei din spitale. Aceştia au avut doar cuvinte de laudă la adresa asistenţilor din spital, subliniind că sunt foarte ordonaţi dar şi competenţi.

“Spitalul este un spital foarte curat şi incredibil de ordonat. E posibil să aveţi mai puţină aparatură, dar respectaţi aparatura pe care o aveţi şi trebuie să fiţi mândri de spital şi de munca pe care o faceţi”, a spus Carole Hallam. “Aveţi resurse limitate, dar competenţa şi compasiunea dvs sunt foarte mari”, a spus Gary Thirkel.

Creșterea actului medical și prevenirea infecțiilor

Managerul spitalului, Adrian Marc, a declarat că acum s-au pus bazele unui parteneriat şi a subliniat că rolul acestor instruiri este de a creşte calitatea actului medical şi a preveni infecţiile din unitate.

“Dorința de a dezvolta un parteneriat puternic și durabil cu acești specialiști în domeniu pornește de la prioritatea creșterii permanente și monitorizarea calității serviciilor de îngrijire medicală în cadrul SJUSM. Este important că toți specialiștii au venit voluntar”, a declarat managerul Spitalului Județean, Adrian Marc.

Patru zile la Satu Mare

Echipa a petrecut patru zile la Spitalul Județean de Urgență Satu Mare, în care au fost desfășurate activități de instruire destinate asistenților șefi și formatorilor interni de la nivelul SJUSM, care vor avea nobila misiune de a multiplica experiența și cunoștințele acumulate. Temele de instruire au fost: igiena mâinilor, tehnica aseptică de pansare a plăgilor, prevenirea infecțiilor, comunicarea și relaționarea cu pacientul.

Florin Dura