Căpșunii, bijuteriile Mariei!

Dragostea pentru agricultură, Maria Codrea a moștenit-o de la părinții ei, care, de mai bine de 20 de ani, se ocupă de acest domeniu. Este o activitate care în ultimii 10 ani de când au reușit să acceseze primele proiecte europene înflorește tot mai frumos.

A studiat horticultura la Cluj

Maria a ales să studieze la Facultatea de Horticultură din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca la insistențele părinților ei, ea având pe atunci alte vise. Cu toate acestea, a decis să continue horticultura, ba mai mult, să facă și două mastere în domeniu, acum fiind în anul 1 la doctorat unde cercetează diferențele dintre cultura convențională și cea organică de căpșuni.

“Cu timpul, implicându-mă în fel și fel de proiecte care aveau legătură cu agricultura, cu tinerii, am descoperit că această ramură este foarte importantă și din păcate foarte multă lume fuge de ea. În zilele noastre agricultura se poate face și de la birou, dacă ai utilaje de ultimă generație și încă 2-3 oameni de baza pe care îi plătești bine, dar, ce trebuie să ținem cont, este că trebuie să fim conectați non-stop, să ne documentăm zilnic și să venim cu idei noi. Când am fost prima dată în Bruxelles într-o excursie la Parlamentul European am văzut că foarte multă lume era impresionată și surprinsă că studiez această ramură și mă felicita pentru decizia luată, este ceva foarte măreț, ceea ce în România, încă, mai avem de lucru la acest capitol. În România agricultura este văzută ca o muncă de jos, multă lume nici nu își dă seama ce multe se pot face în acest domeniu, chiar și pe partea financiară, condiția este să fii serios și implicat mereu în business.

Cu toate acestea, conform ultimelor statistici făcute de Consiliul European al Tinerilor Fermieri (CEJA), 6,5% din tinerii sub 35 de ani din Europa sunt tineri fermieri, iar în România 7,3 %. Tot mai mulți tineri se feresc să se implice în agricultură, pentru că în acest domeniu ai nevoie de timp și multă răbdare, ca să poți să scoți profitul pe care ți-l dorești. Dar, se poate, trebuie doar să vrei“, declară Maria pentru GNV.

Maria are un rol important în această afacere dulce

“În momentul de față avem undeva între 2-4 ha de căpșuni care sunt în reconversie, iar de anul viitor o să primim și certificatul care atestă că producem căpșuni ecologici. Având în vedere că este cultură ecologică, producția este mai mică, dar de o calitate superioară. Așa cum am mai spus de multe ori, atâta timp cât fermierii nu o să se asocieze, șansa să vândă producția la prețul pe care și-l doresc este foarte mic. Fermierii trebuie să înțeleagă că doar dacă se unesc și sunt corecți, pot să schimbe ceva.

Având în vedere că zona noastră este foarte renumită și apreciată pentru cultura de căpșuni, am putea să facem lucruri foarte frumoase și să redevenim ce am fost cândva în România, zona cu cele mai profitabile culturi de căpșuni, cele mai gustoase (datorită solului și climei) și să avem și cele mai bune prețuri, atât pentru fermieri cât și pentru clienți”, mai spune Maria.



Cel mai măreț vis al Mariei este să poată duce mai departe afacerea familiei și să ajungă printre cele mai renumite și performante ferme din România.

“Pe viitor ne gândim să mai depunem câteva proiecte europene pentru dezvoltarea afacerii. Îmi doresc ca ferma noastră să ajungă una ca cele din Europa, unde familiile cu copii, și nu numai, să vină la fermă să se relaxeze. Copiii să aibă posibilitatea să vadă cum se cultivă legumele și fructele și cum se cresc animalele, mai exact, să facem educație agricolă cu ei și să încercăm să prindă dragostea de fermă”.



Acum tânăra fermieră încearcă să se concentreze cât mai mult pe teza de doctorat, iar până în toamnă speră să reușească să iasă pe piață cu un brand al fermei, un logo și site.

Alte activități

Pe lângă cultura de căpșuni, ferma familiei Codrea mai cuprinde cultura mare (cereale) și o fermă zootehnică (fermă de bovine). Prin cultura căpșunelor au reușit să se facă recunoscuți prin toată țara, pentru că, e adevărat, căpșunii au o atracție mai mare.



La ora actuală, rolul Mariei în firmă este de a promova afacerea, de a căuta colaboratori, clienți și cel mai important să fie mereu documentată cu ultimele noutăți din domeniul agricol. Fiind la doctorat, este destul de puțin timp acasă, cel mai mult lucrează din Cluj și se plimbă foarte mult, atât în România cât și în Europa la târguri, conferințe, tot ce are legătură cu domeniul acesta, dar primăvara, când începe sezonul de căpșuni și vara în august, este acasă, la fermă.

Raluca Jofi