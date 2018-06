Distracție de Ziua Copilului în Grădina Romei

În cadrul evenimentului organizat de Centrul Cultural ,,G.M.Zamfirescu”, Primăria Municipiului Satu Mare şi Consiliul Local Satu Mare dedicat Zilei Internaționale a Copilului, Fundaţia Maria şi Radio Transilvania împreună cu partenerii evenimentului din acest an: Teatrul de Nord şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare, prezintă concursul ”Jocuri de copii” – a XI-a ediţie – 2018 cu tema ”Actori Juniori”.

Cei mici sunt invitați la un spectacol inedit, în care micuţii protagonişti îşi vor asuma rolul de Actori Juniori.

În program, s-au anunţat şi vor concura, încercând să câştige Locul I pentru grădiniţa lor, grupele de grădiniţă Curioşii, Buburuzele, Albinuţele sau Clovnii, aducând la scenă pentru spectatori, momente deosebite precum scenete, musical sau pantomimă.

”Jocuri de copii’’ este o campanie demarată de Fundaţia Maria şi Radio Transilvania fiind un proiect educaţional început în 2007 la care am dorit să îşi aducă aportul atât instituţiile publice locale, cadrele didactice cât şi voluntari, şcolari şi preşcolari din judeţul Satu Mare. Scopul este de a atrage atenţia micuţilor sătmăreni spre activităţi extracurriculare, de a interacţiona cu anumite domenii de activitate, să dobândească cunoştinţe practice pe tema anuală şi să desfăşoare o serie de acţiuni civice. Prin urmare, până acum sute de copii au participat an de an la campaniile noastre, printre care enumerăm Dinţişoriada, Ecosalvatorii, Poliţişti Juniori, Eroi de Poveste, Jandarmi Juniori etc.

La a XI-a ediţie a acestei campanii am venit în faţa celor mici cu o nouă provocare !!! De această dată, am dorit să îi transformăm într-un alt gen de eroi şi să îi provocăm să fie actori pentru o zi , tema acestei ediţii fiind realizarea unei scenete de teatru, devenind astfel ACTORI JUNIORI.

Aşadar, vă aşteptăm să vă alăturaţi campaniei noastre, vineri, 1 Iunie 2018 în intervalul 10.00 – 11.30. , la scena amplasată în Grădina Romei. Prezenţa dvs. este deosebit de importantă pentru noi şi vă mulţumim anticipat, ”spun organizatorii.