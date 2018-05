FOTO. Sâmbra Oilor, cea mai veche serbare câmpenească din țară

Pe drumul şerpuitor care uneşte Ţara Oaşului de Maramureş, chiar pe hotarul dintre judeţe, Pasul Huta este, an de an, gazda uneia dintre cele mai străvechi datini din ţară: ’’Sâmbra Oilor’’. Este cea mai mare și mai veche serbare câmpenească, legată de ocupaţia tradiţională a păstoritului, şi se desfăşoară anual în prima duminică a lunii mai. În acest an a ajuns la cea de a 62-a ediție. Manifestarea s-a desfășurat duminică și s-a bucurat de un real succes.

Oaspeți de seamă

Țara Oașului celebrează începutul anului pastoral și urcarea oilor la deal, la păscut, prin cea mai mare serbare câmpenească de pe aceste meleaguri – Sâmbra Oilor. Astfel, duminică, 6 mai 2018, începând cu ora 11, pe dealul de la Huta-Certeze și-au dat întâlnire oșeni din satele Oașului și invitații lor veniți să sărbătorească vechea tradiție a sâmbrei și să se delecteze cu spectacolul folcloric pregătit cu minuțiozitate de organizatori.



În afară de personalitățile județene și locale şi aici îi amintim pe prefectul Darius Filip, subprefectul Altfatter Tamas, preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare, Pataki Csaba şi vicepreşedintele Consiliului Judeţean Ioan Rus, consilierii judeţeni printre care îi amintim pe Nicolae Avorniciţi, Nicolae Bura, Rodica Maxi, primarul oraşului Negreşti Oaş, Aurelia Fedorca, primarul comunei Certeze Petru Ciocan,viceprimarii oraşului Satu Mare Adrian Albu şi Doina Feher, managerul GNV şi NVTV Mircea Govor, la eveniment au mai fost prezenți și ministrul Sănătății, Sorina Pintea, ministrul Tineretului și Sportului, deputatul Ioana Bran, europarlamentarul Daniel Buda, senatorii Gabriel Leş şi Liviu Marian Pop, primarul Oradei Ilie Bolojan, prefectul Clujului Ioan Aurel Cherecheş, prefectul Maramureşului Vasile Moldovan, ministrul secretar de stat al Ministerului Turismului, Bogdan Tomoioagă, şi ministrul secretar de stat al Ministerului Finanţelor, Florin Iura, şi subsecretarul de stat în Ministerul Mediului, Radu Roca.

Deschiderea oficială

Manifestarea a debutat cu Irina Man și Grupul din Bixad, urmați de Petre şi Petrică Zele, Maria Petca Poptean și Măgura din Târșolț precum și de recitalul susținut de Petrică Mureșan. Deschiderea oficială a avut loc de la ora 12.00, de față fiind prezente toate oficialitățile. Cei care au luat cuvântul au evidențiat nu doar longevitatea acestei frumoase sărbători câmpenești, ci și felul în care tradițiile sunt păstrate în Țara Oașului.



Prefectul Darius Filip a ţinut să puncteze că în anul Centenarului e o bucurie o întâlnire la cea mai mare sărbătoare a oşenilor iar ministrul Sănătăţii Sorina Pintea s-a arătat foarte încântată de faptul că este prezentă la un eveniment încărcat de atâtea simboluri: “Am venit acasă! Spun asta deoarece Ţara Oaşului şi Maramureşul au fost întotdeuna surori bune”, iar ministrul Tineretului şi Sportului, Ioana Bran, a dorit să le mulţumească bunicilor şi părinţilor pentru că-şi cresc copiii în păstrarea dragostei de ţară dar şi a tradiţiilor şi obiceiurilor strămoşeşti, indiferent în ce colţ al lumii se află.Preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare, Pataki Csaba, le-a transmis tuturor oşenilor că împreună cu o echipă din Satu Mare şi cu ministrul Românilor de Pretutindeni face eforturi susţinute de a aduce tinerii oşeni acasă plecaţi în Italia şi nu numai .“Am participat recent la Roma la un program intitulat <Satu Mare te aşteaptă acasă>, şi vreau să vă asigur că noi chiar încercăm şi facem tot ce se poate să reîntregim acest judeţ cu oamenii care au plecat”.

Sărbătoarea a continuat cu momentul de Sâmbră, sfințirea turmelor de oi și măsurișul laptelui.



Regal folcloric

Sărbătoarea ”Sâmbra Oilor” a continuat cu un adevărat regal focloric. Pe scenă au urcat Ansamblul Folcloric „Oașul” și Maria Tripon din Negrești, precum și Ansamblul Folcloric „Tulnicul” din Maramureș. Invitatul de onoare al ediției din acest an a Sâmbrei Oilor a fost cunoscutul interpret Gheorghe Turda care le-a oferit celor prezenți un spectacol desăvârșit. În continuare, rând pe rând, pe scenă au mai mai urcat Ansamblul Folcloric al Județului ”DORURI SĂTMĂRENE’’ și Palatul Copiilor Satu Mare; Ansamblul Folcloric „Florile Tărnii”; Ansamblul Folcloric „Cununița Năzdrăvană”; Georgiana – Țâpuritoarea Oașului; Mihai Zele și Ansamblul Țara Oașului; Ansamblul Florile Turțului; Țâpuritoarele din Batarci – Maria Hosu și Grupul de țâpuritoare din Racșa.