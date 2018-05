FOTOGALERIE. PRIMII pe ȚARĂ! Micii Artiști ai Liceului de Arte, marii câștigători

Elevii clasei I a de la Liceul de Arte Aurel Pop din Satu Mare, au castigat locul I la Concursul național „Călătoria mea interculturală” – ediția a V-a care s-a desfăsurat anul acesta in judetul nostru , în perioada 11-13 mai 2018. Micii artisti coordonatii de doamna invatatoare Elida Penina Paul au pus in scena, o ora de muzica in cadrul careia copiii romani, maghiari si rromi canta impreuna, convietuiesc impreuna si invata tot ce este frumos unul de la celelalt.

Mara, Andrea si Laurentiu au muncit mult pentru ca totul sa iasa perfect…insa a meritat pe deplin. Mesajul pe care copii talentati de la Liceul de Arte l-au transmis este ca fiecare popor, traieste prin propria arta.

La concurs au participat echipaje de elevi din 18 județe (AG, BC, BH, BT, BV, CJ, CS, CT, CV, GJ, IF, IS, MH, MS, SM, SV, TM) aparținând minorităților naționale din România (aromâni, bulgari, cehi, croați, evrei, greci, italieni, lipoveni, maghiari, polonezi, rromi, ruși, sârbi, slovaci, tătari, turci, ucraineni).

Competiția a avut loc sâmbătă, 12 mai 2018, începând cu ora 9.00, la Liceul Reformat Satu Mare și Liceul de Arte „Aurel Popp” Satu Mare, urmată la ora 17.00 de Parada portului tradițional al etniilor și un FlashMob organizat de Liceul Teoretic German „Johann Ettinger” în Piața 25 Octombrie Satu Mare.

“Este cea de-a V –a editie a Concursului National Scolar Calatoria mea Interculturala, si ne bucuram sa fim in Satu Mare. Judetul dumneavoastra a fost ales pentru ca este un judet multcultural, si Inspectoratul Scolar, care este gazda acestei competitii anul acesta si-a dat deschiderea pentru organizarea lui. Avem foarte multe judete, foarte multe minoritati care au fost prezente la acesta competitie scolara. De la acest concurs ne dorim ca sa eliminam stereotipurile, sa ne cunoastem mai bine intre noi cei care suntem minorotari, sa promovam culturile minoritatilor nationale. Chiar urmarim o interactivitate a minoritatilor in cadrul concursului. ”a spus Motas Viorel, Inspector Scolar pentru minoritati la Inspectoratul Judetean Iasi.

Acest concurs ne face să înţelegem că fiecare dintre noi are un rol deosebit de important în înţelegerea şi acceptarea diferitelor culturi şi a modului de viaţă din România, precum şi la validarea acestui dialog ca factor esenţial pentru o lume în mişcare şi continuă transformare în care trăim. Cunoaşterea celui de lângă noi ne poate crea nouă, ca şi societate, o identitate mai puternică.