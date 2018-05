Problema de mate de clasa a 2-a, vedetă pe net

“Şiragul Irinei are 29 de mărgele în total: negre, albe şi roşii. Mărgelele roşii sunt tot atâtea cât cele albe şi mai multe decât cele negre. În total, mărgelele albe şi negre nu pot fi:

A) 12, B) 15, C) 16, D) 18, E) 19”, este problema la care mulţi părinţi s-au încurcat.

Și care a devenit rapid vedetă pe internet…

Deşi pare destul de banală, iată că problema de matematică a produs mari probleme pentru adulţi. Tocmai pentru că mulţi s-au plâns de dificultatea problemei, o profesoară de real a acceptat provocarea şi a postat răspunsul său pe Facebook.

“29-12=17, (roşii=albe) Negre=29-17-17 fals. La restul se poate”, a scris profesoara .

Dar pentru că profesoara nu a oferit mai multe detalii, dacă nu aţi reuşit să rezolvaţi problema, în continuare o vă spunem care este secretul.

Vom gândi că mărgelele roşii sunt a, mărgelele albe sunt c, iar mărgelele negre sunt b. Ecuaţia este a+b+c=29. Dacă numărul mărgelelor albe este acelaşi cu al mărgelelor roşii, ecuaţia este 2a+b=29. Luând prin eliminare răspunsurile, vedem că a+b trebuie să fie 12, într-o primă variantă. Deci ar însemna că b=12-a. Astfel, dacă punem în prima ecuaţie obţinem 2a+12-a = 29 => a=29-12 => a = 17. Aşadar, este imposibil ca a+b să fie egal cu 12, având în vedere că toate cele trei sunt numere naturale pozitive.

Cum a fost? V-aţi descurcat singuri?