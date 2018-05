Se extinde rețeaua de gaz în județ

Vești bune pentru toți sătmărenii. În județul Satu Mare vor fi construite noi doi magistrale mari de gaze naturale. Anunțul a fost făcut de reprezentantul Transgaz, Ion Tătaru, în cadrul întâlnirii de ieri de la sediul Primăriei Negrești Oaș dintre autoritățile județene și locale sătmărene, pe de o parte, și președintele Comisiei de Industrii și Servicii din Camera Deputaților – deputatul Iulian Iancu, președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) – Dumitru Chiriță și reprezentanți ai companiilor care activează în domeniul gazelor naturale (Transgaz, Distrigaz, EON).

Aproape 60 de km în plus

În total, rețeaua de gaz din județul nostru va fi prelungită cu 58 de km. Una dintre aceste magistrale va fi construită între comunele Craidorolț și Bogdand, iar cea de a doua între Gherța Mică și Batarci. Președintele Comisiei de Industrii și Servicii din Camera Deputaților, deputatul Iulian Iancu, le-a recomandat primarilor din zonele celor două magistrale, să aplice cât mai repede cu putință și să concesioneze extinderea rețelei de gaze în comunele pe care le conduc, mai ales că acest lucru va fi posibil în scurt timp.

Acesta a mai adăugat că, atât magistralele, cât și celelalte lucrări de distribuire a gazelor naturale în județ nu necesită cheltuieli nici din partea UAT-urilor din zonă, nici din partea Consiliului Județean.

Puteri mai mari pentru primari

Tot cu aceeași ocazie, deputatul Iulian Iancu le-a transmis primarilor că în scurt timp va fi promulgată o lege potrivit căreia primarii vor avea posibilitatea de a concesiona dreptul de distribuție a gazelor.

”Noi am trecut prin Parlament o lege potrivit căreia oferim dreptul primarului de a concesiona dreptul de distribuție a gazelor. Dumneavoastră, primarii, nu o să aveți nicio responsabilitate tehnică. Partea de expertiză o va face în continuare Autoritatea de Reglementare, iar primăria va concesiona dreptul de distribuire. Va organiza o licitație, va fi ales distribuitorul care va oferi redevența cea mai mare. Am decis să facem cunoscut acest lucru și am decis ca, la nivel național, să începem cu primarii din județul Satu Mare, a precizat președintele Comisiei de Industrii și Servicii din Camera Deputaților.

La întâlnirea de la Negrești Oaș au fost prezenți mai mulți primari din județ, președintele și vicepreședintele Consiliului Județean, Pataki Csaba și Ioan Rus, dar și reprezentantul Prefecturii Satu Mare, Ramona Antonescu.

Florin Dura