VIDEO/FOTO. CRIMĂ cumplită! O fetiță, violată și ucisă cu sălbăticie la 5 ani

O crimă care întrece imaginația oricui a avut loc luni în Baia Mare. Corpul unei fetițe de cinci ani a fot găsit lângă Combinatul din Baia Mare, după ce a dispărut din jurul blocului, luni, 30 aprilie din fața blocului, în jurul orei 14:00.

Din primele informații fetița a fost violată, iar apoi ucisă cu bestialitate. Corpul fetei a fost găsit ieri-noapte.

Procurorii cercetează cazul pentru a vedea în ce împrejurări s-a petrecut fapta și îl caută pe criminal. Oamenii legii încearcă acum să își dea seama dacă fata a fost răpită din jurul blocului, ori s-a îndepărtat singură. Polițiștii au împânzit orașul și au format și un cerc de suspecți în vedea găsirii autorului.

Fetița se juca cu mai mulți copii într-o curte, iar în jurul orei 14 a dispărut. A fost căutată mai multe ore de familie și de polițiști și în cele din urmă a fost găsită fără suflare pe un teren din apropiere.

Martorii spun că aceasta era dezbrăcată și pe corp avea multiple urme de violență, ceea ce îi face să creadă că a fost violată. Cei care au văzut trupul sarmanei fetiţe sunt şocaţi de sfârşitul ei: povestesc că ea a fost omorâtă cu cruzime.

Era acoperită de răni, complet desfigurată. A fost găsită pe jumătate dezbrăcată, iar analizele făcute la necropsie au arătat că fetiţa a fost violată. Era cea mai mică dintre nouă fraţi şi la toamnă urma să înceapă şcoala.

Mama fetei: “Am trimis copiii afară la joacă şi tot am aşteptat să vină şi când am mers s-o caut am găsit-o moartă şi violată. Mai bine muream eu. Trebuia să meargă în septembrie la şcoală.”

Când au văzut că nu găsesc fetiţa, oamenii s-au mobilizat şi au început să o caute. Sora mai mare, în vârstă de 23 de ani, i-a găsit trupul la câteva sute de metri de casă, într-o clădirea dezafectată de la marginea oraşului.

Autorul nu a fost încă prins.

Criminalistul Dan Antonescu spune că suspecții pot fi de la cele mai fragede vârste.

„Este extrem de grav ce s-a întâmplat, cu atât mai mult cu cât vorbim despre un copilaș de 5 ani. Din păcate, putem lua în calcul suspecți de vârste foarte mici. Credeți-mă că am avut autori de 9-10 anișori, autori de agresiuni sexuale. Este incredibil de la ce vârste au ajuns băieții să comită astfel de fapte. Este vorba despre un cumul de factori: lipsă de educație, curiozitate, teribilism, lipsă de supraveghere. În cazul acesta nu pot să mă pronunț dacă este vorba despre vreun un adolescent sau o persoană matură. Este vorba despre un autor cu o problemă majoră din punct de vedere psihiatric”, a declarat criminalistul Dan Antonescu.

Sursa video și foto: VasileDale.ro