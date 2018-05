ZIUA Z. Mascații au descins în forță. Percheziții la interlopi. Crima organizată, destructurată

În această dimineaţă, în cadrul operatiunii ZIUA Z, sub coordonarea Structurii Centrale a DIICOT, procurorii din cadrul direcției au declanșat o amplă acțiune de combatere a fenomenului infracțional organizat, se arată într-un comunicat al parchetului anti-mafie.

Mega-acţiunea se derulează concomitent pe teritoriul a 28 de județe şi a municipiului Bucureşti (Botosani, Suceava, Iasi, Neamt, Vaslui, Galati, Braila, Vrancea, Covasna, Brasov, Buzau, Prahova, Dambovita, Constanta, Ialomita, Calarasi, Ilfov, Teleorman, Dolj, Gorj, Caras, Hunedoara, Timisoara, Bihor, Satu Mare, Salaj, Cluj si Bistrita Nasaud) fiind efectuate un număr de 238 de percheziții domiciliare, ce vizează nu mai puțin de 227 de suspecți.

“Este o acţiune gândită de peste un an, de când vrem să o operaţionalizăm. În decembrie am decis că va fi în prima parte a acestui an. De circa două luni lucrăm efectiv să sincronizăm toate serviciile şi birourile teritoriale. Trebuie să arătăm că statul este puternic şi poate răspunde cu aceeaşi monedă acestor grupări de crimă organizată”, a declarat Daniel Horodniceanu, actualul şef al parchetului anti-mafie.

Acțiunile concertate ale procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism declanşate astăzi la nivel național sunt rezultatul activităților investigative derulate în 20 de cauze penale instrumentate de către 14 structuri teritoriale ale DIICOT şi Structura Centrală, ce vizează destructurarea mai multor grupări infracționale implicate în majoritatea formelor de criminalitate organizată ce intră în competența direcției, respectiv trafic de droguri de risc şi de mare risc, trafic de persoane, criminalitate informatică, evaziune fiscală, contrabandă precum şi infractiuni cu violenţă, santaj, lipsire de libertate in mod ilegal si tentativă de omor.

Acţiunea este efectuată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul structurilor de combatere a criminalității organizate, inspectoratelor de poliție județene și luptători ai structurilor de intervenții și acțiuni speciale ale Poliției Române.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române. Acţiune a fost efectuata cu sprijinul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră şi al Direcţiei Generale Anticorupţie.