Cei mai frumoși cai din județ, prezentați la Rușeni

Sâmbătă, la Rușeni, pe o vreme destul de răcoroasă, s-a desfășurat cea de a VIII-a ediție a Concursului Ecvestru, dedicat cailor. La eveniment ca și în alți ani au participat foarte mulți iubitori de cai din tot județul Satu Mare dar și din alte județe ale țării. Invitata specială a acestui eveniment a fost ministrul Tineretului și Sportului Ioana Bran, care apreciază faptul că acest eveniment are continuitate și de la an la an se desfășoară într-un mod tot mai profesionist.

Ministrul Tineretului și sportului a arătat, în cuvântul său, că are un sentiment de îmolinire de fiecare dată când participă la vreun eveniment organizat în județul Satu Mare.

“De fiecare dată când vin acasă și particip la vreun eveniment ce are loc în județul nostru, am acel sentiment de împlinire, de liniște, de căldură, oamenii sunt foarte primitori și vin cu drag. Suntem la ediția cu numărul opt al acestui concurs de cai , am făcut o mică tură pentru a vedea aceste animale nobile, am putea spune că, deși calul care aparent este foarte masiv și tinzi să-ți fie frică să te apropii de el, este foarte protector cu omul. În urmă cu două săptămâni am fost la un concurs de echitație unde am avut ocazia să am contact cu caii, și întâmplător am văzut și un accident…un călăreț în timpul saltului a căzut. S-a văzut foarte clar cum calul a încercat să-și apere, să evite partenerul,deoarece ei sunt o echipă și lucrează împreună”, a arătat Ioana Bran.

Primarul comunei Păulești, Zenoviu Bontea, a arătat că Primăria Păulești s-a implicat activ în organizarea acestui eveniment.

‘’Suntem la cea de-a opta ediție ,suntem parteneri în organizare pe partea logistică , inițiativa este a preotului din localiatea Rușeni,defapt în anul Centenarului suntem la al doilea eveniment în această localitate. Noutățile cele mai mari legat de acest eveniment este faptul că ne bucurăm de o prezență pe an ce trece din ce în ce mai mare a participanților, a oamenilor dornici să arate frumusețea și noblețea unui cal care știm că este folosit inclusiv pentru copiii cu autism pentru ai readuce la capacitățile normale. Iubitorii de cai au venit din toate județele Transilvaniei în special, există o relație între crescătorii de animale din câte am înțeles de la cei caroe se ocupă îndeaproape de partea de organizare a acestui eveniment și deseori i-au legătura unul cu celălalt’’, a declarat primarul Comunei Păulești.



Au avut loc momente distractive și anume prezentarea dresării unui cal, a unui ponei , moment de prezentare a unor câini dresați, a avea loc și o tombolă iar banii strânși vor fi donați unei familii nevoieșe din Rușeni.

Concursul de cai a avut mai multe probe însă s-a început cu proba de frumusețe mixtă armăsari, iepe continuând apoi cu proba de cai tineri, proba de tracțiune și proba de atelaje, Manifestarea ecvestră a fost organizată de un grup de iubitori de cai din judeţ, în frunte cu preotul ortodox din localitate.