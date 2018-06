FOTOGALERIE. Sătmărenii pot fi mult mai SĂNĂTOȘI. Ce trebuie să FACĂ

Aproape jumătate dintre români nu fac niciodată sport, faţă de 39% dintre cetăţenii europeni şi doar 8% dintre ai noştri practică exerciţii fizice în mod regulat, după cum arată eurobarometrul „Sport şi activitate fizică”, publicat de Comisia Europeană. Odată cu venirea vremii frumoase toată lumea își dorește să arate bine…însă nici acum sătmărenii nu se înghesuie prea tare. Sălile de sport sunt întradevăr mai populate ca și în restul anului , dar se poate și mai bine.

Mai bine la terasă decât la sală

Fiind soare si vreme mai bună, mulți preferă să stea la terase sau să meargă la plimbare. Sălile de sport oferă fel de fel de promoții pentru a încerca să atragă clientii, pentru a încuraja oamenii să se miște.

Arnold Anzik, manager Energy Cardio Club spune că numărul celor care practică regulat sport la noi în oraș este foarte mic.

“Sătmărenii sunt mai comozi și mai închiși, mai sceptici pentru ceea ce este nou. Eu cred că în orașul nostru, procentajul celor care fac regulat mișcare este undeva de 2-3% “, spune Arnold.

Mulți se așteaptă la schimbări rapide

În general cei care aleg să facă o schimbare în viața lor și merg la o sală de sport se așteapă ca rezultatele să apară peste noapte. Însă lucrurile nu stau chiar așa. Depinde mult de constituția fizică, de metabolismul fiecaruia, tipul de antrenament pe care îl practică, dacă este bărbat sau femeie etc. Însă daca cineva se ține de treabă, chiar după prima lună se poate observa o schimbare atat la kilograme cat si la corp.

Specialiștii recomandă ca antrenamentele de tip cardio și cele de forță să fie combinate între ele.

“În prima lună oferim un plan de antrenament care conține mai multe clase cardio (indoor cycling, kardio step, steel tonic, tae bo etc) și mai puține clase de forță (gen TRX, functionla training etc). În a doua lună se echilibrează cele doua tipuri de antrenamente și creștem de la trei ore pe săptămână, la patru ore. Cele mai căutate clase ale noastre sunt Indoor Cycling și TRX.

Avem clase care se potrivesc atât pentru bărbați cât și pentru femei. Din luna mai, am introdus o clasa noua Kettlebell Fusion, unde lucrăm cu greutățile de tip Kettlebell combinate cu exerciții pliometrice sau de stabilitate. Acest tip de antrenament este foarte bine văzut în rândul clienților“, a mai adăugat antrenorul Anzik.

Prietenii se motivează unul pe altul

La antrenamentele în grup vin multi prieteni, grupuri mici, pentru că se motivează unul pe celălalt. Însă nu toată lumea preferă acest lucru .Sunt clienți care aleg antrenamentele personalizate. Aici atenția antrenorului este direcționată numai către client. Clientul este sub supraveghere continuă, se fac teste periodice funcționale, programul de antrenament este conceput special pentru scopul propus de către client…

Lipsa timpului nu mai e o scuză pentru neincluderea sportului în program.

“Nu există ca cineva să nu aibă două, trei ore pe săptamană pentru sănătatea lui. Eventual nu vor să aibă timp ! Trebuie să iți faci timp. Trebuie revizuit programul și trebuie făcut primul pas. Pentru mine sportul este totul. De mic copil asta am văzut, asta am desenat, asta am simțit. Fac din placere, din inerție, și nu mă pot plictisi de sport. Mă motivează, mă ține activ, mă ține ENERGYC…de aici vine și numele ENERGY KARDIO CLUB“, a mai adăugat Anzik Arnold.