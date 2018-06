În Satu Mare ca-n Vestul Sălbatic. ”Bă, vrei să te-mpușc?”

Un sătmărean își povestește, pe Facebook, tărășenia din trafic cu un cocalar plecat în Austria, probabil la muls văcuțele Milka. Acesta din urmă, pozând nevoie mare în mare mafiot, nu a pregetat să-l amenințe pe sătmărean că-l va împușca și toate acestea fiindcă nu i-ar fi acordat ”respect” în trafic.

Totul s-a întâmplat zilele trecute în zona magazinului LIDL de pe Careiului.

„Salut ! M-am gândit mult să vă povestesc sau nu ce am pățit zilele trecute. Am ieşit din străduța de lângă Lidl pe str. Careiului pe dreapta spre sensul giratoriu când am observat un BMW Seria 5 2004-2005 cu numere de Austria care era încadrat pe banda de lângă acostament care te duce pe pod. Brusc acest „şmecher” de doi bani, fără semnalizare/asigurare a vrut să se bage pe banda mea drept urmare l-am claxonat. Tipul s-a oprit în fața mea, a vrut să coboare din maşină dar nu m-am oprit, l-am ocolit şi mi-am văzut de drum. Am observat că mă urmăreşte, am încetinit la trecerea de pietoni iar când a ajuns lângă mine m-a întrebat: „bă vrei să te împuşc?”. I-am zâmbit şi i-am dat talpă. A încercat să se țină de mine dar nu a reuşit cu căruța lui luată din dezmembrări pe la austrieci. M-am uitat în oglinda retrovizoare şi am văzut că şi-a scos mâna pe geam cu un obiect ținut spre spatele maşinii mele („arma” cu care m-a amenințat pentru un claxon şi pentru greşeala lui)”, scrie sătmăreanul pe Facebook.