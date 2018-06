ÎNVINGĂTORII SUNT NEMURITORI

Încet-încet, dar sigur, România începe să-și revină datorită forței atitudinii specifice învingătorilor nemuritori. Suntem o națiune demnă, care deține în vistieria nevăzută a țării foarte multă inteligență creativă susținută de o muncă asiduă și o luptă interioară, care generează performanță și progres.

Succesul incontestabil al Simonei Halep poate fi denumit sistemul de referință al românilor de pretutindeni. Cred că lupta Simonei Halep, ”de gladiator în arenă”, cum spunea un comentator sportiv, reprezintă începutul unei noi strategii pentru relansarea economică, politică și socială a României. Simona ne-a demonstrat că forța succesului depinde numai și numai de noi înșine, de lupta interioară cu noi înșine, dar mai ales ea ne-a arătat cum pot fi depășite barierele psihologice ale îndoielii, ale prejudecăților și ale resemnărilor.

Învingătorii sunt nemuritori ! Au fost, sunt și vor fi întotdeauna marii „deschizători de drumuri” pe aceste meleaguri binecuvântate de bunul Dumnezeu. Cred că Simona Halep le-a oferit românilor lecția cea mai autentică, imboldul imprevizibil al redeșteptării tuturor românilor. Am văzut români fericiți. Am văzut lacrimi în ochii românilor de pretutindeni. Am remarcat, la ceas de VICTORIE, faptul că pentru câteva clipe de eternitate toți românii adevărați au vibrat la UNISON…Aceasta este formula necesară pentru mult așteptatul drum al normalității în România!

Am observat că în prima parte a finalei de la Roland Garros, Simona și-a tatonat jocul, a evaluat strategia adversarei, iar ulterior și-a reconsiderat strategia de luptă și apărare. Defensiva din alte partide n-a dat roade pe deplin, iar Simona a înțeles că OFENSIVA este cea mai eficientă și eficace pentru a obține victoria finală. Personalitatea inteligentă a Simonei a fost scoasă în evidență în fața întregii lumi, iar farmecul succesului a fost încununat cu o VOINȚĂ surprinzătoare, care a scos “în arenă” un autocontrol logic și nesimulat.

Această FORMULĂ cred că ar trebui aplicată și la nivel național, având în vedere contextul politic controversat inițiat de”vânzătorii de neam și țară”. Cred că forța ATITUDINII „românilor de bună credință” ar trebui să se impună în fața “invadatorilor”, care vor să exploateze indolența și lașitatea unor români. Bărbații de seamă ai României trebuie să ia exemplu de la Simona Halep, și nu numai, pentru ca: ”Iarba rea din holde piară!/ Piară dușmanii din țară!/ Între noi să nu mai fie/Decât flori și omenie!…”. Omenie și Armonie ? De 28 de ani ne dorim să avem Armonie în țară și prosperitate. Simona Halep a devenit un simbol al Armoniei din România. Doamne, cât de mult și-au dorit românii să fie Armonie în țară după Revoluția din 89! Ce Armonie a oferit străinătatea românilor, “mulțimea de Dictatori străini și marionetele lor” din culise? Nimic! Numai scandaluri publice și mitinguri cu fețe zâmbărețe ironice! Familiile românilor au fost sfâșiate de autoexiluri forțate de indiferența politicienilor spoiți cu patriotism, ahtiați după comisioane și maximizarea profiturilor. Cred că a venit vremea în care România va renaște și mai ales va pune capăt mișeliilor la care a fost supusă 28 de ani prin tot felul de PĂCĂLICI marionetă susținuți de marii profitori ai falsei Democrații. Lupta continuă…! Mulți români speră că România va câștiga războiul cu dușmanii ei deghizați în LUPI MORALIȘTI… așa cum a câștigat SIMONA HALEP la Roland Garros. Nu uitați, profitorilor! Învingătorii legitimi români sunt nemuritori!

Dumitru Ţimerman