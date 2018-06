Județul Satu Mare, la un pas de Cartea Recordurilor

Județul Satu Mare este foarte aproape de a intra în Cartea Recordurilor după ce școlile și grădinițele din județ s-au implicat exemplar într-o acțiune inedită care a marcat Ziua Mondială a Mediului. Un panou mozaic din capace de PET-uri, lung de 123 de metri şi având o lăţime de 1,5 metri, a fost realizat de copiii din judeţul Satu Mare şi prezentat sâmbătă, pe Stadionul “Daniel Prodan” din municipiu. Înregistrarea video a evenimentului va fi trimisă la Cartea Recordurilor din România pentru omologare. Acțiunea face parte din campania “Milioane de capace, milioane de zâmbete”.

Parada Florilor

Manifestările organizate de Ziua Mondială a Mediului au debutat la Casa Verde din Grădina Romei unde au fost depuse coroane de flori la bustul lui Kiss Gedeon – Colonelul arborilor.

A urmat apoi Parada Florilor, acțiune care a devenit o tradiție în municipiul Satu Mare. Alaiul, format din majorete (eleve de la Școala Gimnazială Vetiș)- toboșari (Formația condusă de Cserey Csaba)- care alegorice etc., a pornit la ora 9.00 din Grădina Romei (Calea Traian), din fața Complexului de educație ecologică ”Casa verde”. Participanții s-au deplasat pe traseul: Calea Traian – Str. Avram Iancu – str. Fabricii – Stadionul ”Olimpia-Daniel Prodan”.

Mega-panoul deCartea Recordurilor

Parada Florilor s-a încheiat la Stadionul ”Olimpia – Daniel Prodan”, unde a fost prezentat mega-panoul format din alte 48 de panouri cu imagini din povești populare formate din capace de PET-uri realizate de copiii a peste 90 de instituții de învățământ din județ. Cu acest mega-panou uriaș, județul Satu Mare dorește să intre în Cartea Recordurilor. Acest panou a fost realizat în cadrul programului de educație ecologică ”Milioane de capace – milioane de zâmbete”, lansat în urmă cu circa 6 luni de APM Satu Mare.

La manifestarea de la stadion au fost prezenți, printre alții, vicepreședintele ANPM, Radu Roca, prefectul Darius Filip, subprefectul Altfatter Tamas, președintele Consiliului Județean, Pataki Csaba, primarul Kereskenyi Gabor, dar și sute de copii, părinți și cadre didactice.

Peste 4,5 tone de capace

Potrivit directorului Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare, Elisabeta Bekessy, principalul organizator al acţiunii “Milioane de capace, milioane de zâmbete”, mega-panoul de Cartea Recordurilor este compus din 2.127.540 bucăţi de capace de PET-uri, care cântăresc 4,5 tone. “Având în vedere că toate festivităţile sunt înregistrate cu drona, vom trimite la Cartea Recordurilor (înregistrarea – n.r.). Dacă această lungime va fi suficient de mare, vom intra în Cartea Recordurilor. Am reuşit să mobilizăm peste 20.000 de elevi, preşcolari, împreună cu ei părinţii, prietenii, deci putem tripla acest număr”, a spus Bekessy.

La rândul său, vicepreședintele ANPM, Radu Roca, a apreciat dorința sătmărenilor de a intra în Cartea Recordurilor. ”Dorința intrării în Cartea Recordurilor -România este nu numai o provocare , este ambiția comunității sătmărene, care a demonstrat că împreună prin efort comun orice este posibil. Felicitări și mulțumiri întregii comunități sătmărene care s-a alăturat acestui program.Așteptăm confirmarea intrării în Cartea Recordurilor România pentru realizarea celui mai lung panou mozaic din capace de PET-uri. S-au colectat 4,5 tone de PET-uri, s-au folosit peste 2,1 mil. de capace și măsoară 123 m lungime . La mulți ani de Ziua Mondială a Mediului!”, a fost mesajul transmis de Radu Roca. Prefectul Darius Filip a declarat că prin mobilizare evenimentul este unul istoric pentru judeţul Satu Mare. “Cred că putem să spunem, fără a ne feri de cuvinte mari, că astăzi se scrie o pagină de istorie pentru judeţul Satu Mare. Au fost şase luni în care a fost o nebunie frumoasă, pentru că la noi la instituţie nu puteai să laşi un PET nesupravegheat pentru că dispărea imediat”, a spus Darius Filip.

Preşedintele Consiliului Judeţean, Pataki Csaba, i-a îndemnat pe copii să continue această acţiune de strângere a PET-urilor. “Felicitări miilor de copilaşi, poate că nu au ştiut de ce, dar erau foarte bucuroşi dacă duceau cât mai multe capace la grădiniţă sau şcoală. Cel mai important este ca ziua de astăzi să fie în memoria acestor copii, să ne înveţe să avem grijă de natura care ne înconjoară şi tonele de capace să nu ajungă în oceanele lumii”, a spus Pataki Csaba.

Şi primarul Kereskenyi Gabor a subliniat mobilizarea exemplară. “Această mobilizare este una exemplară şi consider că deja am reuşit să intrăm în Cartea Recordurilor, s-au inversat treburile, prin această conştientizare care se face prin Agenţia pentru Protecţia Mediului, merită aplauze şi Inspectoratul Şcolar Judeţean, am ajuns ca deja copiii să îi educe pe părinţi cum să facă să colecteze selectiv. Această acţiune a fost de folos şi merită aplauze copiii”, a afirmat edilul.

123 de metri lungime

Măsurarea lungimii panoului a fost făcută de o reprezentantă a Serviciului de Metrologie Satu Mare. S-a constatat astfel că acest mega-panou are o lungime de 123 de metri. Înregistrarea acestui eveniment va fi trimisă la Cartea Recordurilor și peste circa două săptămâni vom ști exact dacă a fost sau nu omologat.

Florin Dura