MĂNĂSTIRE- cu simțământ de bucurie și admirație !

În dimineața Duminicii de Sânziene, parcă veneam, în șirul interminabil de mașini și autocare, de undeva de dincolo de vremi, chemați ca de un sunet nevăzut de bucium, ce se auzea de pe dealul Mănăstirii de la Scărișoara. Erau multe mașini cu număr de Satu Mare, dar și foarte multe de Maramureș. E adevarat că, acolo, în parcările pregătite cu gândire, am văzut mașini de Bihor, de Sălaj, de Arad, de Cluj, de Timiș și alte județe. Eu cu Florin eram îngrijorați că nu ajungem la timp pentru realizarea emisiunii “Glasul Bisericii”, dar… ajunși acolo, mi-am dat seama că suntem la Sărbătoarea unică a Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. Spun “unica” pentru că are loc exact la 25 de ani după hirotonirea PS Iustin ca arhiereu vicar. Rămâne 24 iunie 2018 – cea mai frumoasă ceremonie de instalare a noului arhiereu vicar, a arhimandritului Timotei Bel al Episcopiei, care va purta titulatura de P.S. Părinte Timotei Sătmăreanul. Altarul de vară al mănăstirii putea cuprinde “cu privirea” imensitatea de oameni veniți la Mănăstire. Sub ochiul albastru, enorm, în glasul de clopot al Mănăstirii s-au adunat, cred, 15 episcopi, veniți la marea sărbătoare, episcopi din țară și din afara ei, preoți și oameni din toate categoriile sociale, dar … toți îmbrăcați de sărbătoare, mulți în costume populare maramureșene și oșenești, cu tulnice, cu sufletul curat al românilor pământului sfânt transilvan. Au fost peste 15.000 de oameni, care au stat “cu sufletul la gură” până la ora 13, când PS Iustin a încheiat, cu “lacrimi de bucurie” festivitatea. Până acuma Timotei Bel a îndeplinit funcția de exarh al Mănăstirilor din Episcopia Maramureșului și Sătmarului, dar de acum a fost hirotonit întru arhiereu, chiar de hramul Mănăstirii pe care Timotei a condus-o și a rectitorit-o!

Înalta slujbă a fost condusă de IPS Andrei – Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, alături de ierarhii prezenți.

Am asistat la procesiunea soborului de ierarhi, închinarea la Icoana Sf. Ioan Botezătorul (ocrotitorul Mănăstirii), la mărturisirea de credință a noului ales, la Sfânta Liturghie în cadrul căreia a avut loc hirotonia săvârșită de IPS Mitropolit Andrei, nași fiind chiar PS Iustin și PS Andrei – episcopul Covasnei și Harghitei, cu participarea tuturor ierarhilor, care au fost prezentați, pe rând, mulțimii de credincioși. Nu rețin să fi participat cândva la o astfel de manifestare religioasă, cu atâta lume, oameni ordonați, cuminți, credincioși, iubitori de biserică, cu atâta admirație față de cei destinați spre a conduce Biserica Neamului!

Spre final, cu explicațiile necesare, s-a dat citire Documentului Patriarhal de Confirmare, semnat de Patriarhul României – Preafericitul Daniel. Acest Document este, de fapt, urmarea alegerii în această demnitate a lui Timotei Bel, în ședința de lucru a Sfântului Sinod din 24 mai 2018.

Cuvântul de mulțumire, din final, adus de noul arhiereu vicar, PS Timotei Sătmăreanul, a fost ca un adevărat jurământ de credință față de Dumnezeu, de Sfântul Sinod, de Patriarhul României și, nu în final, față de PS Iustin, făgăduind că va sluji Biserica Ortodoxă cu multă credință și aleasă colaborare spre binele credincioșilor, fiind stăpânit, ca întotdeauna, de același ideal național, sub sceptrul limbii, obiceiurilor și legii creștine strămoșești.

Mulțimea de credincioși a simțit, la unison, că face parte dintr-un popor puternic, primul născut creștin în Europa. Tot ce s-a întâmplat Duminică la Mănăstirea din Scărișoara este pe măsura uriașului act de dreptate, Unirea cea Mare de la 1 Decembrie 1918, însă sub semnul credinței dăinuitoare în forța Bisericii Ortodoxe, care crede în destinul și menirea acestui popor încercat de vremi, de istoria trăită.

Cuvântul din final al PS Iustin a fost atât de cald și de încurajator, încât parcă a uitat că numai cu o zi înainte a împlinit 57 de ani! De aceea, îmi permit ca, în numele participanților, al multor credincioși care-l iubesc și-l respectă, să-i dorim sănătate, bucurii, împliniri și o colaborare fructuoasă cu noul vicar, întru o echipă puternică, echilibrată și demnă de încredere. La mulți ani!

Teodor Curpaş