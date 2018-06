Sătmăreanca Ioana Bran a întâmpinat-o pe Simona Halep la Otopeni. ”Sunt mândră că România are un campion care face istorie”

Simona Halep s-a întors luni acasă, în România, după ce a cucerit, la Paris, primul său titlu de grand slam. Tenismena Simona Halep a fost întâmpinată la aeroport de ministrul sportului, Ioana Bran, şi de preşedintele Federaţiei Române de Tenis, George Cosac.

Ministrul Tineretului şi Sportului, Ioana Bran, a felicitat-o pe jucătoarea de tenis Simona Halep pentru victoria de la Roland Garros, precizând că este mândră că România are un campion care face istorie.

“La 40 de ani după victoria Virginiei Ruzici pe zgura de la Paris, tricolorul României flutură din nou triumfător la Roland Garros. Senzaţionala Simona Halep şi-a adjudecat primul său trofeu de Grand Slam din carieră şi sunt convinsă că vor mai urma şi altele. Am cunoscut-o de curând, am aplaudat-o recent la Cluj în victoria echipei României şi sunt mândră că sportul românesc are un asemenea campion care face istorie. Felicitări Simona, o ţară întreagă este mândră de tine”, a scris Ioana Bran pe contul personal de Facebook.

“Victorie la Paris! Simona Halep face o finală senzaţionala la Roland Garros şi câştigă primul său titlu de Grand Slam din carieră. Bravo, Simona!”, se menţionează şi în mesajul Ministerului Tineretului şi Sportului publicat pe contul oficial al instituţiei.

Simona Halep a coborât din avion și s-a îmbrățișat cu cei care o așteptau chiar la scara avionului, după care s-a îndreptat către salonul oficial.

Simona Halep, locul I WTA, a câştigat, sâmbătă, turneul de la Roland Garros, după ce a învins-o, în finală, cu scorul de 3-6, 6-4, 6-1, pe americanca Sloane Stephens, locul 10 WTA. În urma acestui succes, primul din carieră la un grand slam, Halep a devenit prima jucătoare română care câştigă un „major”, după Virginia Ruzici, care s-a impus, în 1978, tot la French Open.

Simona Halep era, luni, lider mondial pentru a 32-a săptămână.