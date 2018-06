Sătmărenii s-au distrat copios la cea de a IV-a ediţie a Festivalului Național de Umor “Io-s auchan și bine-mi pare!”

Sala Filarmonicii “Dinu Lipatti” a găzduit, vineri, cea de a IV-a ediţie a deja tradiţionalului Festival Naţional de Umor, “Io-s auchan și bine-mi pare!”.



Vibraţiile pozitive au cuprins şi de data aceasta sătmărenii, prezent în număr destul de mare la acest eveniment, unde s-a râs mult şi bine.



Managerul evenimentului, cunoscutul Sorin Tănase, ne-a împărtășit câteva detalii despre ce s-a întâmplat. “Mă bucur din tot sufletul că am reușit să ajungem și la a patra ediție a acestui eveniment. E o mare bucurie pentru noi și sper că și pentru sătmăreni. Ceea ce mi-am dorit atunci când am început acest proiect pare-se că prinde contur. La prima ediție, ne întrebam dacă vom reuși să o facem pe a doua şi a treia și iată că am ajuns deja la a patra ediție și sper să fie și bucuria sătmărenilor pe care îi iubesc tare și din tot sufletul. Evenimentul păstrează, să spunem așa, oarecum aceeași linie – în sensul că locația nu a fost schimbată. Avem elementele de bază în jurul cărora pur și simplu creăm diversitatea. În programul evenimentului, ne-am gândit mereu să aducem ceva nou ca să trezim și interesul oamenilor și, mai mult decât atât, poate, să îi facem și pe artiști cunoscuți – pentru că talentul merită împărtășit.”

Deosebit de haioasă a fost şi expoziţia de “Obiecte absurde” a profesorului de design Cristian Cheşuţ din cadrul Facultăţii de design din Cluj Napoca.