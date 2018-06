Tarna Mare – Comună de luat în seamă!

În orice comună primarii, prin alegeri, sunt lideri. Există, între ei, şi lideri de excepţie prin capacitatea lor de buni organizatori, prin tenacitate, prin dărnicia şi pasiunea cu care-şi îndeplinesc îndatoririle faţă de cetăţeni, prin bunul simţ al acestora. Un astfel de primar este Monica Mariana Sobius de la Tarna Mare. Aceste calităţi le-a dobândit din familie, din şcoală, din studiile superioare, din activitatea atât de frumoasă ca directoare a şcolii din Tarna Mare şi, mai ales, din vasta şi diversa muncă de primar, timp de mai bine de 10 ani, fiind acum la al 3-lea mandat. Spun al 3-lea pentru că locuitorii de pe raza comunei Tarna Mare ştiu să-şi aleagă conducătorul, să-l aprecieze şi chiar să-i mulţumească. Rar mi s-a întâmplat să aud oameni care să-i mulţumească primarului pentru realizarea unor obiective, chiar mărunte, dar… pentru omul de rând contează, chiar de-ar fi asfaltarea unui capăt de stradă, astuparea unor gropi, reparaţii necesare, introducere de apă, de canal sau curent electric. La “Oameni şi fapte”, primăriţa Monica Sobius s-a comportat “la înălţime”, cu modestia ce o caracterizează, cu interesul acordat omului, cu răspunsuri pline de luciditate şi responsabilitate. Cert este că “a fost acasă“ cu toate problemele puse în discuţie, încât ştia totul despre ce a realizat şi va realiza în Tarna Mare, în Bocicău, Văgaş sau Valea Seacă.

Toate realizările le-a atribuit Consiliului local, cu oameni experimentaţi, dornici de a realiza ridicarea bunăstării locuitorilor. Sunt în Consiliu oameni ce analizează puternic cheltuirea fiecărui leu din bugetul local. Şi asta-i foarte bine! Nu se face nimic la întâmplare! Angajaţii din primărie ştiu ce au de făcut şi rezolvă cu exactitate solicitările cetăţenilor, deşi organigrama nu este completă.

Acolo există ordine, disciplină şi respect reciproc şi, mai mult, respect pentru cetăţean! Felicitări!

O problemă, ce necesită analize, este cea a fondului funciar, ştiind că după atâţia ani de democraţie, mulţi cetăţeni n-au intrat în posesia actului de proprietate. Se consideră că se lucrează neorganizat, dându-se vina de sus în jos, dar şi invers. Cert este că ministerele lucrează după un sistem învechit, iar inginerii şi specialiştii chemaţi la măsurători nu sunt plătiţi! Apoi, martorii trebuie să facă documente la notariat şi… n-am întâlnit notari să întocmească documente gratis. Mai mulţi primari şi oameni din comisiile comunale sunt de părere că membrii comisiei judeţene, cu prefect şi subprefect, să se împartă în două grupe şi împreună cu topografi, cei de la CF, cu hărţi şi documente, să analizeze de două ori pe lună cazurile ivite la centrele de comună. Acolo, la faţa locului, se discută cu omul şi cu documentele în faţa specialiştilor şi juriştilor, lămurindu-se mai multe probleme decât o audienţă cu 3 înscrişi pentru aşa ceva. Dacă cele două grupe de lucru ar face cel puţin 4 comune, într-un an s-ar încheia problema fondului funciar. Sigur, este o propunere pe care o fac, nefiind străin de astfel de activităţi, că-mi dau dreptul cei 12 ani de consilier local şi experienţa din diversele comisii de-a lungul vieţii! Dar… propunerea vine acum…de jos! S-a discutat despre deschiderea punctului de frontieră, care ar trebui să dea mai mult de gândit conducerii judeţului. Ar însemna mult pentru judeţ!

Interesant, aceeaşi atitudine demnă am întâlnit-o la preotul paroh din Tarna Mare, părintele Daniel Păcurar, cu care am abordat atâtea lucruri importante. Am apreciat sărbătoarea unică de la Mănăstirea Scărişoara, despre modelul în viaţă, despre personalitatea preferată, despre discuţiile cu Dumnezeu şi ofrandele noastre pentru El, despre ce trebuie făcut în anul Centenarului Marii Uniri etc. De fapt, accentul a căzut pe formularea : Oamenii sunt nefericiţi pentru că nu ştiu că-s fericiţi! Nenorocirea cea mai mare în viaţă este îndepărtarea de Dumnezeu, dar şi boala, bătrâneţea, sărăcia şi singurătatea. Oricum, părintele Daniel ştie că nu trebuie să facem efort pentru a deveni mai iertători şi mai buni!

Am întâlnit la acest om ceva de admirat, o dragoste totală pentru credincioşi, pentru conducătorii Bisericii Ortodoxe, pentru credinţa străbună, pentru limbă, tradiţii şi obiceiuri. Doamne, ce familii ordonate au aceşti oameni, gândindu-mă la preot şi primăriţă. Cu astfel de oameni comuna poate prospera, iar locuitorii devin mai buni, mai trainici, mai umani!

Teodor Curpaş