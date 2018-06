VIDEO/FOTO. Ziua Internațională a Copilului sărbătorită cu dans și înghețată la Școala Gimnazială ”Mircea Eliade” din Satu Mare

Dansuri, cântece, strigăte de bucurie, baloane și înghețată … cam acestea au fost o parte dintre ingredientele de succes pentru petrecerea pe care elevii, părinții și cadrele didactice de la Școala Gimnazială ”Mircea Eliade” din Satu Mare, le-au folosit în organizarea unei super petreceri dedicate Zilei Internaționale a Copilului, în data de joi 31 mai 2018, într-un regal cu multă voie bună. Astfel, copiii au dansat și s-au bucurat de eveniment pe ritmuri de muzică și de dans și prin organizarea a două flashmob – uri.

”Astăzi, celor care ne aduc zâmbetul în fiecare zi, celor care în fiecare zi sunt alături de noi în munca noastră, alături de care muncim în fiecare zi, care sunt lumina ochilor noștri … copiilor, le-am dedicat un eveniment cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului … (Prof. Mariana Sălăgean – Director al Școlii Gimnaziale ”Mircea Eliade” Satu Mare)

Adresez cu acest prilej, urarea de: La Mulți Ani dragi copii, vă mulțumesc că existați … vă mulțumesc că faceți parte din viața noastră. Totodată doresc să aduc mulțumiri colegilor care s-au implicat în organizarea acestui eveniment, domnului director Gyokos Francisc, domnului profesor Ioan Mock, doamnelor profesoare Maria Câmpan și Vidami Klara. Nu în ultimul rând doresc să mulțumesc foarte mult Consiliului Elevilor de la noi de la școală, președintei acestui consiliu, Denisa Keisz și vicepreședintei Mara Mulcuțan, care încă odată au pus umăr lângă umăr, s-au mobilizat și-au realizat un eveniment deosebit în această zi”.

”Astăzi, în școala noastră s-a sărbătorit Ziua Internațională a Copiilor, o zi de sărbătoare, atât pentru școală cât și pentru toată țara, pentru că tineretul, generația viitoare reprezintă urmașii noștri, care ne vor înlocui și sperăm ca acești copii care vor fi educați în spiritul legii, al democrației, să lucreze în continuare alături de generația noastră, urmând să câștige un salariu, o pensie. (Prof. Gyokos Francisc – Director Adjunct al Școlii Gimnaziale ”Mircea Eliade” Satu Mare)

Cu această ocazie dorim tuturor copiilor … multă sănătate, multă veselie și bucurie; nu numai lor, dar și părinților care sunt alături de ei și-i sprijină să învețe atât la școală cât și în timpul liber, fiindcă sunt numeroase activități, tabere și alte activități extrașcolare unde ei participă în timpul anului, dar și în vacanța de vară care se apropie cu pași repezi. Vă dorim dragi copii cu această ocazie un sfârșit de an cu rezultate bune, în care să mulțumiți părinților pentru ajutorul pe care vi-l dă, dar și o vacanță plăcută care se apropie și care să fie o vacanță de neuitat”.

”Este o zi de bucurie prin care-i felicităm pe toți copiii din lume. Știm că nu toți copii se pot bucura de această zi minunată … să aibă de toate și pentru toți … (Prof. Ioan Mock – Școala Gimnazială ”Mircea Eliade” Satu Mare)

Copiii din clasa a V-a A împreună cu domnul diriginte, am organizat serbarea Zilei Internaționale a Copilului, serbare la nivel de clasă și de școală, pentru că facem parte din Uniunea Europeană și este un motiv de bucurie; prezentându-ne cu toții în costumații populare, specifice celor 28 de țări din UE. Astfel o zi de bucurie, de speranță, tinerețe și de veselie, a fost transformată într-un spectacol de tinerețe, de voie bună, de dansuri … cu cântece … și am finalizat activitatea la nivel de clasă cu surprize de înghețată. Am avut de toate, ne bucurăm că le vom avea și de acum încolo … și dorim tuturor copiilor din România și din întreaga lume, sănătate, bucurie și prosperitate spirituală, bogăție materială, tot ce au nevoie pentru ca viața lor să prospere pe planeta asta”.

Valeriu Ioan