Campanie pentru reducerea abandonului școlar, desfășurată la Medieșu Aurit

In perioada 21-23 iunie 2018, a avut loc in Comuna Mediesu Aurit, judetul Satu Mare, un eveniment din seria Campaniilor de constientizare destinate cresterii ratelor de mentinere in sistemul initial de invatamant si pentru a asigura intelegerea beneficiilor pe care le ofera educatia in relatie cu oportunitatile de angajare, al Proiectului Cofinantat din Fondul Social European prin programul Operational Capital Uman 2014-2020, intitulat Proiect A.U.R.I.T. ActiUni pentru Reducerea numarului de persoane aflate in Risc de excluziune prin masuri Integrate in Mediesul Aurit, beneficiar: Comuna Mediesu Aurit, data inceperii proiectului: 16.08.2017, data finalizarii proiectului: 15.08.2020.

La eveniment au participat 150 de persoane, cetateni din Comuna Mediesu Aurit, judetul Satu Mare si s-a desfasurat la Caminul Cultural din localitate.

Lectorul manifestarii a fost Aura Rus, in calitate de specialist in psihologie. Cu aceasta ocazie, au fost dezbatute tematici legate de importanta educatiei, a scolarizarii copiilor pentru cresterea sanselor reale ale acestora de a obtine un loc de munca bun, bine platit, si pentru a avea un nivel de trai cat mai ridicat. S-a subliniat necesitatea mentinerii copiilor la scoala si reducerea situatiilor de abandon scolar, lectorul incercand sa gaseasca, impreuna cu participantii, solutii variate la problemele pe care acestia le intampina in fiecare zi si din care cauza adultii ar putea avea ideea retragerii copiilor de la scoala.

In cadrul discutiilor s-a subliniat faptul ca este nevoie de munca, creativitate, instruire pentru diversificarea aptitudinilor fiecarei persoane, pentru o viata implinita si pentru gasirea unui loc de munca potrivit.

In acest fel, sansele de a avea un nivel de viata mai bun cresc simtitor, pentru fiecare copil sau tanar, daca nivelul de studii absolvit este cat mai ridicat sau daca nivelul de pregatire profesionala este cat mai bun, acest lucru ducand si la cresterea nivelului de trai al familiei si al comunitatii din care aceasta face parte.

In sprijinul acestor idei si ca un suport clar al celor mentionate, fiecare cetatean care a participat la eveniment a primit cate un set de materiale educative (brosura si pliant informativ).

Obiectivul general al proiectului este furnizarea de masuri integrate de tip educational, de ocupare, sociale, medicale, socio-medicale si de locuire in vederea reducerii numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala in comunitatea marginalizata roma din Mediesu Aurit, judetul Satu Mare Obiectivul general al proiectului contribuie la realizarea obiectivului specific al Axei prioritare 4:

Incluziunea sociala si combaterea saraciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei discriminari”, Prioritatea de investitii 9.ii Integrarea socio-economica a comunitatilor marginalizate, cum ar fi romii, prin concretizarea Obiectivului specific 4.1. Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome, prin implementarea de masuri integrate.